Per la giornata della poesia Carrù diventa “Carranati” e omaggia Giacomo Leopardi

Dopo essere divenuta "zoo poetico urbano" con il collettivo "Compagni di Bank(s)y", Carrù si prepara a cambiar nome in "Carranati", nome di fantasia che fonde quello del paese di Langa con Recanati, paese natio di Giacomo Leopardi che sarà protagonista delle iniziative che gli studenti presenteranno il 20 marzo per la Giornata Mondiale della Poesia.

Come da tradizione, anche quest'anno il progetto poesia tornerà a invadere le strade di Carrù per mano delle classi terza C e terza B della secondardia "Oderda Perotti", con le consuete "partner in poetry", le professoresse Alessandra Badaracco e Valeria Giachino in collaborazione, per questa edizione, con le docenti Rachele Basso e Veronica Cuniberti. Nel progetto saranno coinvolte anche le quinte della primaria di Carrù insieme alle loro maestre, Lorenza Slotta ed Emanuela Montagni.

Per l’edizione 2026, sarà realizzata una monografia dedicata a Giacomo Leopardi e il paese ospiterà una mostra “a cielo aperto” composta da 16 quadri oltre a tre installazioni artistiche. L'inaugurazione avverrà venerdì 20 marzo, alle ore 11. Le opere saranno realizzate con la tecnica del collage digitale o cartaceo assemblando tra loro parti di famose opere d’arte, di fotografie o di immagini generate con piattaforme di progettazione grafica.

"L’idea - aggiungono dalla scuola - è quella di dare forma visiva ad alcune poesie di Leopardi, secondo la libera interpretazione di“Quelli del sabato all’infinito”(così hanno deciso di chiamarsi gli ideatori del progetto)".

Un'audioguida accompagnerà i visitatori nel percorso attraverso il centro storico di Carranati.

La mostra sarà resa inclusiva, grazie al sostegno dell'Unione ciechi italiana di Cuneo (con la traduzione in Braille delle liriche) e di alcune volontarie della lingua dei segni (che hanno registrato un'audioguida parallela in LIS).

Inoltre, nella serata di giovedì 19 marzo, al cinema teatro "Pippo Vacchetti" di Carrù, il sindaco, Nicola Schellino e il giornalista Emanuele Lubatti avranno l’onore di incontrare Giacomo Leopardi in persona.

"Il poeta - anticipano dall'istituto - ha infatti "accettato" l’invito di soggiornare qualche giorno nel nostro piccolo borgo piemontese. Ad attenderlo, trepidanti ed emozionantissimi, oltre al Primo Cittadino e al giornalista, ci saranno alunni, docenti, Dirigente Scolastica, la popolazione carrucese e quanti vorranno intervenire".

Il poeta ha anche inviato un messaggio agli studenti: "A Carrù, terra che m'è giunta all'orecchio esser d'antico decoro e d'oneste tradizioni, io verrò per osservare, dialogare e, foss'anche , comporre qualche nuovo idillio, ispirato da quel paesaggio che, immagino, par non esser tocco dall'insensato moto del progresso. Voglio sperare che la mia visita vi sia gradita non per vana fama, ch'io poco stimo, ma per sincero desiderio di comunione d'anime pensose"