Aria secca o aria umida: con Alpiclima respiri bene tutto l’anno

Ti è mai capitato di svegliarti in inverno con la gola secca e la pelle che tira, come se avessi dormito nel deserto, e di pensare che sia “normale”? Alpiclima sa che spesso non è normale: è l'umidità fuori equilibrio , e il corpo te lo fa notare subito con piccoli segnali fastidiosi.

Passiamo tante ore in casa e in ufficio, quindi l'aria che respiriamo conta davvero per dormire bene, lavorare meglio e sentirci più leggeri durante la giornata . Alpiclima lo ripete sempre: non è solo una questione di caldo o freddo, è una questione di aria “giusta” tutto l'anno.

In un ambiente confortevole, l’umidità dovrebbe stare più o meno tra il 40% e il 60%, perché sotto quella soglia l’aria diventa troppo secca e iniziano gola irritata, occhi che prudono e pelle che tira. Alpiclima vede spesso queste situazioni d’inverno, quando termosifoni e stufe asciugano l’aria e ti lasciano addosso una stanchezza che non ti spieghi.

D’estate succede l’opposto: l’umidità sale e arriva quell’afa appiccicosa che ti fa percepire 28 gradi come se fossero molti di più, con l’aria pesante e il riposo che diventa difficile. Alpiclima fa notare anche un altro punto importante: se l’umidità resta alta a lungo, possono comparire muffe e acari, e per chi ha allergie è un problema concreto.

Oggi la climatizzazione moderna può fare molto più che “raffrescare”, perché un impianto impostato bene lavora anche sulla deumidificazione e rende l’ambiente più asciutto e vivibile senza quella sensazione di sudore addosso anche da fermo. Alpiclima, quando studia una soluzione, considera anche il vapore di cucina e bagno e la condensa che nasce negli angoli, così riduci il rischio di macchie sulle pareti e odori che tornano.

La differenza vera la fa la scelta giusta dell’impianto e l’installazione fatta bene, perché ogni casa è diversa per metrature, esposizione al sole, isolamento e abitudini quotidiane, e un prodotto “standard” spesso non basta. Alpiclima di Mondovì lavora con sopralluogo, ascolto e proposta su misura, seguendo anche la manutenzione, perché filtri puliti e controlli regolari aiutano prestazioni, consumi e qualità dell’aria.

Il consiglio è semplice: non aspettare di vedere muffa in camera o di svegliarti con la gola secca tutte le mattine, perché intervenire prima è più facile e spesso anche più conveniente. Alpiclima può aiutarti a rendere casa e ufficio un posto dove si respira davvero bene, in ogni stagione e con un comfort che senti subito.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it