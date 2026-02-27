Cambiano le procedure per ottenere l’invalidità civile

L’INPS comunica che sono cambiate le procedure per presentare la domanda di invalidità civile, cecità, sordità, handicap Lg.104.

Si avvia dunque una nuova fase sperimentale, estesa ad altre 40 province italiane, che si aggiungono alle 20 già coinvolte.

Fino ad ora l’iter prevedeva che le persone ottenessero dal proprio medico curante (o medico certificatore) il certificato medico introduttivo telematico. Entro 90 giorni, bisognava inviare la domanda all'INPS online o tramite patronato, seguita da una visita di accertamento presso una Commissione ASL-INPS per il riconoscimento della percentuale.

Dal 1° marzo 2026 invece sarà il medico certificatore (nella maggioranza dei casi il medico di famiglia) che rilascerà un certificato introduttivo, con valore di domanda.

Le domande presentate entro il 28 febbraio 2026, nelle nuove 40 province sperimentali continueranno comunque a essere definite secondo la normativa precedente, fino alla loro conclusione.

Il Patronato Acli invita i cittadini a presentarsi tempestivamente presso le proprie sedi, con una copia del certificato medico introduttivo e della ricevuta di presentazione, per consentire la corretta trasmissione dei dati socioeconomici all’INPS e garantire un’assistenza completa durante l’intero procedimento.

Gli interessati, qualora richiedano anche l’indennità economica specifica, si potranno rivolgere al Patronato Acli di Cuneo, nella sede di piazza Virginio 13, e nelle sedi distaccate di Alba, Fossano, Mondovì, Bra, Savigliano e Saluzzo, dove gli operatori saranno in grado di accompagnare e guidare le persone nell’esplicazione corretta delle pratiche.