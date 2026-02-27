 / Eventi

Villa Aliberti a Castellar diventa hub per turismo e sport: sabato 7 marzo le porte aperte

L'Amministrazione di Saluzzo cerca gestori per la cascina immersa in 45 mila metri quadri di bosco. Il progetto "WoodViso" finanziato con 450 mila euro dalla Fondazione Cr Cuneo prevede soggiorni nella natura, mountain bike e starsbox con vista sulla volta stellata

Immersa in 45mila metri quadri di bosco sulle colline della valle Bronda, Villa Aliberti rappresenta un'opportunità unica per chi desideri investire nel turismo sostenibile e nello sport all'aperto.

Per questo motivo, sabato 7 marzo l'Amministrazione organizza una mattina di "porte aperte" a Villa Aliberti a Castellar (diversa, anche se omonima, dalla dimora signorile in centro a Saluzzo), una cascina di proprietà pubblica già appartenuta al Comune di Castellar, fuso con Saluzzo dal 2019.

L'Amministrazione civica intende affidare questo immobile in gestione per realizzare un hub destinato a turisti e amatori di sport all'aperto, con possibilità di soggiorni "immersi" nella natura.

Il completamento del restauro, l'allestimento degli arredi e gli altri interventi saranno presentati a chi vorrà portare avanti questo innovativo progetto di gestione, sostenuti dal progetto "WoodViso", premiato dalla Fondazione Cr Cuneo con 450 mila euro. L'assegnazione del finanziamento è avvenuta nelle scorse settimane.

"WoodViso" è un'idea del Comune di Saluzzo sviluppata in un tavolo di co-progettazione con i suoi due enti strumentali (Fondazione Bertoni e APM) e con enti del Terzo Settore.

"Un obiettivo che abbiamo inserito in 'WoodViso' - spiegano la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Francesca Neberti e il prosindaco di Castellar Eros Demarchi - è organizzare una struttura ricettiva legata allo studio e alle attività all'aperto nel bosco, al turismo e allo sport della bicicletta, della mtb e del podismo, con possibilità di soggiorni "immersi" in 45 mila metri quadri di bosco. Pensiamo anche all'installazione di "starsbox", le mini-stanze con vista sulla natura e, di notte, sulla volta stellata. Cerchiamo imprenditori appassionati, con o senza esperienza specifica, che vogliano investire le loro idee e le loro risorse insieme a noi per sviluppare opportunità per la nostra comunità".

Per gli interessati e per i curiosi, appuntamento sabato 7 marzo dalle 10 alle 12 a Villa Aliberti, su via Cambiano, circa 2 km a monte del bivio per il castello di Castellar.

