Horeca Expoforum 2026: Torino accoglie i protagonisti dell’ospitalità

Dal 15 al 17 marzo 2026 il Lingotto Fiere di Torino diventa il punto di riferimento per i professionisti del mondo Ho.Re.Ca. Il cuore dell’evento, organizzato da GL Events Italia nel Padiglione 3, sarà ovviamente rappresentato da spazi nei quali verranno esposti prodotti capaci di supportare in modo decisivo l’attività dei protagonisti dell’ospitalità, integrati anche da showcooking e momenti di networking. L’ingresso sarà riservato agli operatori del settore, che potranno accedere all’evento gratuitamente. La manifestazione punterà così a mettere in contatto aziende e buyer, stimolare nuove opportunità e offrire uno scenario completo delle opportunità offerte a chi opera nella ristorazione, nell’ospitalità e nel beverage.

Novità e progetti dell’edizione 2026

Questa edizione, la terza nella storia di questo evento, si distinguerà per l’introduzione di PiemonteIS, progetto regionale dedicato a dibattiti, approfondimenti e showcooking, e di Alimentability, festival di informazione agroalimentare promosso dall’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana. Entrambi puntano a valorizzare le eccellenze locali e a offrire strumenti di aggiornamento e confronto per operatori e istituzioni. Le nuove iniziative si affiancano a quelle di espositori internazionali e a partner di settore, la cui presenza è venuta via via aumentando il profilo formativo e culturale della manifestazione.

L’interesse crescente per il mondo Ho.Re.Ca.

Il salone rifletterà la centralità economica e sociale del comparto. In Piemonte, le imprese Ho.Re.Ca. sono circa 30.000, il 7,1% del tessuto imprenditoriale regionale. Il Piemonte contribuisce al 6,4% dell’indotto nazionale, mentre a livello italiano il settore ha generato oltre 107 miliardi di euro di fatturato nel 2024, secondo il rapporto strategico “Nutrire il Paese, connettere le persone” di The European House – Ambrosetti. Accanto a espositori di attrezzature, tecnologie e prodotti alimentari, saranno presenti associazioni come Conpait, FIC, Scuola Italiana Pizzaioli, Federalberghi e Confartigianato, rendendo l’evento un’occasione concreta di aggiornamento e networking internazionale.

Tecnologia, caffè e beverage al centro dell’innovazione

L’edizione 2026 punterà anche su innovazione e sviluppo dei comparti caffè e beverage. Gli espositori del caffè aumenteranno del 30%, con area dedicata a competizioni internazionali e torrefattori. Crescerà inoltre la presenza di produttori artigianali, distributori nazionali e tecnologie per la ristorazione, mentre una particolare attenzione sarà dedicata alle soluzioni di automazione e gestione dei locali. Il mix di prodotti, tendenze e innovazione farà di Horeca Expoforum un osservatorio dinamico sulle nuove frontiere dell’ospitalità, dove ad incontrarsi saranno professionalità, tecnologia e creatività.

Informazioni: www.horecaexpo.it