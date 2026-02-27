Referendum giustizia: Gianluigi Paragone porta le ragioni del "sì" ad Alba e Santo Stefano Belbo

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il Comitato Spontaneo SÌ attivo nell'Albese promuove un momento di confronto aperto alla cittadinanza dal titolo “Le Ragioni del SÌ”, con la partecipazione dell’editorialista Gianluigi Paragone.



L’iniziativa si svolgerà venerdì 6 marzo con un doppio appuntamento sul territorio: nel pomeriggio, alle ore 18, presso l’Auditorium "Cesare Pavese" di Santo Stefano Belbo (piazza Luigi Ciriotti) e, in serata, alle ore 21, ad Alba presso il Palazzo Mostre e Congressi.



"L’incontro – dicono i promotori – nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e dialogo sui temi al centro della consultazione referendaria. In un momento in cui la partecipazione consapevole rappresenta un valore fondamentale della vita democratica, il Comitato intende proporre uno spazio di informazione e confronto sereno, nel quale ciascuno possa ascoltare, riflettere e formarsi un’opinione".



Ospite speciale sarà il giornalista Gianluigi Paragone, che porterà il proprio contributo di analisi e interpretazione del contesto politico e istituzionale legato al referendum. A coordinare gli incontri sarà l'onorevole Marco Perosino.



L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio interessate ad approfondire i contenuti della consultazione referendaria in un clima di partecipazione e confronto civile.