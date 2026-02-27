VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) super puntata finale per “TIME OUT WOMEN”: ospiti Marta Bechis, Jessica Rivero e il presidente di Lega volley femminile di serie A Mauro Fabris

Ultimo appuntamento stagionale per “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News.

Il format, alla quinta stagione, chiude questa sera con la 18^ puntata, anche se il sipario calerà ufficialmente solo a scudetto assegnato con una ultimissima puntata speciale.

Nel frattempo si chiude con una super puntata dai grandi ospiti. A partire dalle ore 21, in compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi, si parlerà dei primi verdetti giunti in serie A1, come le retrocessioni di Monviso e Perugia e lo scacchiere dei play-off scudetto, oltre ovviamente a un focus sulle due Pool di A2.

Come detto, ospiti d’eccezione per questa gran chiusura, a cominciare dall’atteso collegamento con il presidente della Lega di volley femminile di serie A Mauro Fabris.

Un altro collegamento vedrà come protagonista la pluripremiata Marta Bechis, palleggiatrice della Savino Del Bene Scandicci. Ospite di prestigio anche in studio, con la presenza della schiacciatrice spagnola della Honda Cuneo Jessica Rivero.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Federica Pelloni dell’EuroteK Laica Uyba, quella con Fabio Tisci della Honda Cuneo, e infine i commenti di Mauro Tettamanti, Sofia Alberti e Sophie Blasi della Futura Giovani Busto Arsizio.

Ricordiamo che “TIME OUT WOMEN” va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.