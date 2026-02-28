CALCIO SERIE C / Il Bra ospita la Pianese per lasciarsi alle spalle un febbraio difficile

Si entra nella fase decisiva della stagione e domenica 1° marzo l’AC Bra è attesa dalla delicata sfida con la Pianese.

Il match, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante: fischio d’inizio alle ore 14.30.

Il Bra arriva dalle sconfitte in casa con l’Ascoli (1-3, gol di Sinani) e sul campo del Carpi (2-1, Lionetti). I giallorossi, dopo gli ottimi turni di dicembre e gennaio che hanno permesso loro di uscire per la prima volta dalla zona retrocessione, hanno affrontato un negativo mese di febbraio (tre sconfitte e un pareggio). L’obiettivo è sicuramente quello di tornare alla vittoria che manca ormai da un mese: era infatti il 31 gennaio quando i cuneesi vinsero in casa con il Gubbio (1-0 e rete del solito Sinani).

Mister Fabio Nisticò dovrà dosare al meglio le energie dei suoi ragazzi in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo. I braidesi dovranno spremersi al massimo in questi due appuntamenti ravvicinati, per poi fare il pieno di energie nei successivi dieci giorni: infatti osserveranno il turno di riposo nella 31esima giornata (domenica 8 e lunedì 9).

La Pianese arriva dal pareggio a reti bianche di venerdì scorso in casa contro il Guidonia Montecelio. Pari preceduto da due successi per 2-1 ai danni di Perugia e Livorno. I bianconeri si sono dimostrati finora una squadra equilibrata, come testimonia l’assoluto equilibrio da gol fatti (29) e subiti (27). Il tecnico Alessandro Birindelli dovrà a fare a meno dei difensori Masetti, Chesti e Vigiani, mentre sono da valutare le condizioni del pari ruolo Gorelli.

Se ad inizio anno i toscani avevano come obiettivo quello della salvezza, ora possono iniziare a sognare in grande, infatti le “zebrette” si trovano a una sola distanza dal quarto posto, in piena zona playoff. I senesi proveranno dunque ad allungare la striscia positiva per continuare, chissà, a coltivare il sogno B.

In classifica la Pianese è settima a 38; i giallorossi, invece, occupano il 15° posto a quota 25, stessi punti della Torres 16a e a +1 sulla coppia Perugia-Sambenedettese (rispettivamente 17a e 18a).

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata finì in pareggio, 2-2 al Comunale di Piancastagnaio con le reti ospiti di Baldini e Minaj. I bookmaker danno leggermente favorita la squadra ospite (2.50) con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 2.75.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 256 con telecronaca di Angelo Taglieri) e su NOW.

La partita sarà diretta da Leonardo Di Mario di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Marco Colazzo di Casarano, quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro e operatore FVS Simone Mino di La Spezia.

Prossimo appuntamento per il Bra mercoledì 4 marzo quando i piemontesi faranno visita alla Vis Pesaro, fischio d’inizio alle 18:00 allo stadio “Comunale Tonino Benelli” di Pesaro.

