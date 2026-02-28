Sanremo, effetto festival su Day Time Rai: 'Storie Italiane' al 30% e Diaco porta Rai2 al 9%

(Adnkronos) -

Boom di ascolti per i programmi di Intrattenimento Day Time di Rai1 che conquistano l’intera giornata di ieri, venerdì 27 febbraio.

Grazie anche al racconto puntuale ed esaustivo, in diretta dal Festival di Sanremo, Maria Soave e Tiberio Timperi a '1mattina News' hanno iniziato la giornata raccogliendo davanti agli schermi una media di circa 698mila telespettatori sin dalle primissime ore de mattino, per uno share del 21.1%, raggiungendo picchi del 25% e 1milione e 224mila spettatori.

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, con 'UnoMattina', hanno conquistato il 26.6% di share e un ascolto pari a 1milione e 192 mila telespettatori con picchi del 29.35% e oltre 1milione e 400mila spettatori.

A seguire, la puntata di 'Storie Italiane', il programma condotto da Eleonora Daniele, ha raccolto 26.1% di share e quasi 1milione e 194mila telespettatori, con punte del 30.20% e 1milione e 373mila utenti.

Non solo ricette a 'E’ sempre Mezzogiorno!' per Antonella Clerici che, grazie anche alle finestre festivaliere, ha portato nella sua cucina oltre 1milione e 822mila telespettatori, con un 19.8% di share, che hanno raggiunto 21.79% e più di 2milioni e 3mila spettatori nei momenti di maggiore ascolto.

Con Caterina Balivo in diretta per tutta la settimana dallo studio-glass a pochi passi dall’Ariston, il racconto in prima linea de 'La Volta Buona' venerdì è stato seguito da oltre 2milioni e 132mila telespettatori, per uno share medio del 20.4%, che ha registrato picchi del 23.9% e più di 2milioni e 303mila spettatori.

A seguire, Alberto Matano, con 'Vita in diretta', ha conquistato 2milioni e 161 mila telespettatori e 22.8% di share, sfiorando i 3milioni di spettatori e superando il 26% nei momenti di maggiore seguito.

Anche 'L’Eredità', game condotto da Marco Liorni, ha potuto godere dell’onda sanremese, con ascolti del 28.1% e 4milioni e 164mila telespettatori di media, e punte vicine al 30.4% e ai 5milioni e 383mila spettatori.

L’aria di festival raggiunge anche gli ascolti di Rai2, dove 'I Fatti Vostri', con Anna Falchi e Flavio Montrucchio, ha raccolto il 7.7% di share e 646mila telespettatori con picchi del 9.3% e oltre i 934mila spettatori. Nel pomeriggio si sono collegati a 'BellaMa’' di Pierluigi Diaco una media di 577mila telespettatori (6.6% di share), con punte di 755mila e del 9.1% di share.