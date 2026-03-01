 / I più letti della settimana

"Una tradizione che ci rende orgogliosi": conto alla rovescia per "Un Borgo di Cioccolato" 2026 [VIDEO]

&quot;Una tradizione che ci rende orgogliosi&quot;: conto alla rovescia per &quot;Un Borgo di Cioccolato&quot; 2026 [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 23 febbraio.

***

Presentata ufficialmente, venerdì 20 febbraio, presso la sede dell'Atl del Cuneese, l'edizione numero 26 di "Un Borgo di Cioccolato".

La manifestazione è riconosciuta per la prima volta come Fiera Nazionale - che trasforma Borgo San Dalmazzo nella capitale del cioccolato artigianale.

Gli interventi in occasione della conferenza stampa (GUARDA IL VIDEO)

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 7 marzo alle ore 10:30 a Palazzo Bertello, in Via Vittorio Veneto. Due giorni ricchi di appuntamenti, tra cui:

Stand di cioccolato e dolci artigianali, con la partecipazione di maestri cioccolatieri e istituti scolastici di formazione professionale.

Cooking show e laboratori per bambini, per scoprire i segreti del cioccolato e divertirsi in compagnia.

Mostra di pittura "Arte è vita", che unisce arte e golosità.

Opere di cioccolato a tema "Pinocchio", in concorso con l’Associazione Amici del Cioccolato.

Piazzale esterno con street food e mercatino dell’hobbistica, a cura del Circolo Santelmo.

Eventi collaterali nel centro storico, tra musica, danza e degustazioni lungo "La via del cioccolato".

