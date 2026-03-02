METEO / Ancora sole col contagocce: alta pressione sì, ma senza schiarite

Oggi una debole bassa pressione in quota rende l'atmosfera un po' instabile e con qualche rovescio sparso. Da domani l'alta pressione torna a stabilizzare l'atmosfera, ma non consente di avere delle belle giornate soleggiate, se non in parte in montagna.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 2 marzo.

Il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto, con brevi rovesci isolati per lo più fra pedemontane occidentali e appennino ligure orientale. Qualche rovescio mattutino anche sulle coste centrali della Liguria.

Temperature in perfetta media con massime tra 12 e 15 °C. Venti assenti o deboli variabili, qualche locale rinforzo da nordest su ponente ligure costiero.

Da domani martedì 3 a venerdì 6 marzo.

L'alta pressione tenderà a rinforzarsi e a spostarsi più versi l'Europa centrale. Quindi tempo stabile, ma con infiltrazioni umide da est che manterranno il cielo variabile e nebbie mattutine, ma senza precipitazioni.

Temperature stazionarie o in lieve aumento ma comprese sempre tra 13 e 18 °C, mentre le minime saranno comprese tra 6 e 10 °C. Venti in Piemonte e valle d'Aosta generalmente assenti o deboli variabili. Su Liguria qualche rinforzo da nord o da nordest principalmente su settori centro-occidentali.

Tendenza fine settimana.

Anche il weekend si prospetta con tempo stabile e più sole, e temperature in aumento. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

