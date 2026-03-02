A Castagnito un concerto d'organo nella chiesa parrocchiale san Giuseppe

L’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero ORGANA COLLIS ETS, in collaborazione con il Comune e la parrocchia di Castagnito, ha organizzato per sabato 21 marzo 2026 alle ore 21:00 un concerto d’organo presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Castagnito.

L’evento, realizzato con il patrocinio della Diocesi di Alba, sarà l'occasione per festeggiare i 35 anni dalla collocazione dell’organo contenuto nella chiesa parrocchiale.

Lo strumento è stato costruito dall’organaro torinese Luigi Berutti nel 1943 per la dimora privata dell’industriale Luigi Burgo a Torino e venne trasferito nel 1991 dall’organaro Renzo Rosso. E’ a tutti gli effetti un organo da teatro dalle caratteristiche uniche sul territorio.

Durante la serata si esibiranno Giacomo Barbero, Umberto Bo, Sofia Dacastello e Giulia Volatino che proporranno pezzi organistici dal XVII al XX secolo scelti per valorizzare tutte le sonorità dello strumento