"Delirio co(s)mico": l'attore e autore Luca Occelli protagonista al Pappatacho's di Fossano

Sarà Luca Occelli il protagonista del prossimo appuntamento di Granda in Rivolta, in programma lunedì 9 marzo alle 21 al Pappatacho’s Blues Bar di Fossano.

Attore, cantante, autore di sceneggiature, prosa e poesia, Occelli (1971) è una delle figure più riconoscibili e originali del panorama teatrale cuneese. Porterà in scena "Delirio co(s)mico" (esclusi i presenti), titolo che già racchiude la cifra del suo lavoro: un continuo slittamento tra il comico e il cosmico, tra il quotidiano e l’altrove, tra ironia e vertigine.

Dopo aver frequentato l’Accademia teatrale “G. Toselli” di Cuneo, diretta da Chiara Giordanengo e Michele Viale, Occelli si diploma alla Scuola del teatro Stabile di Torino sotto la direzione di Luca Ronconi. Una formazione rigorosa, che negli anni si è tradotta in un percorso artistico volutamente libero da etichette e definizioni rigide.

Nel tempo ha attraversato contesti e linguaggi differenti, mantenendo una cifra personale ben riconoscibile. Con il musicista Franco Olivero ha messo più volte in scena le opere di Beppe Fenoglio, confrontandosi con una delle voci più intense del Novecento letterario piemontese.

Parallelamente all’attività teatrale, Occelli ha sviluppato un percorso editoriale con la casa editrice Baima-Ronchetti, pubblicando Il pavone innamorato (2017), Quattro Storie in Croce (2018), Idrocarburi (e fatine volanti) (2019) e Delirio Co(s)mico (2023). Con autoironia, l’autore definisce questi titoli “le mie quattro cose”, ma si tratta di opere che restituiscono una voce precisa, radicata nella pianura cuneese e insieme capace di aprirsi a rimandi più ampi, talvolta dichiaratamente “cosmici”.

Se nei libri emerge una scrittura che alterna leggerezza e densità, sul palco Occelli amplifica questa dinamica attraverso la presenza scenica: passa dall’ironia più spiazzante a momenti di sospensione e silenzio carichi di tensione. È un interprete che non si prende troppo sul serio, ma che lavora con rigore sulla parola, sul ritmo e sulla relazione con il pubblico.

L’appuntamento al Pappatacho’s si inserisce nel percorso di Granda in Rivolta, rassegna che continua a proporre occasioni di incontro tra teatro, musica e letteratura nel territorio fossanese. È possibile cenare con autore e organizzatori alle 19,30 prenotando al numero 0172693304 .

Granda in Rivolta è inoltre presente giovedì 5 marzo alla biblioteca di Trinità, dove Brunella Pelizza sarà ospite per la presentazione della raccolta poetica À parte, in un nuovo momento dedicato alla scrittura e alla riflessione contemporanea.