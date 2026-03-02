Sicurezza in montagna: il CAI Savigliano organizza un'esercitazione di ricerca sepolti da valanga

In un momento di forti precipitazioni e di rischio valanghe elevato, è fondamentale che chi frequenta la montagna d'inverno sia dotato dell'idonea attrezzatura e preparato ad affrontare l'eventualità di un incidente da valanga.

Per questo motivo, domenica 15 marzo, il CAI Savigliano organizza per il secondo anno consecutivo una giornata dedicata alla ricerca di sepolti da valanga. L'esercitazione è aperta a tutti coloro che desiderano migliorare la propria conoscenza e sicurezza in materia, acquisendo competenze che possono rivelarsi decisive in caso di emergenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Pier Biolatti al numero 340 3928825.