ATLETICA / Mondovì protagonista nel weekend: Lorenzo Mellano quarto agli Assoluti Indoor di Ancona con nuovo record personale

Ancona – 29/02 e 01/03 – Campionati Italiani Assoluti Indoor

Lorenzo Mellano 4° nell’eptathlon

Terzo week end per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo al “PalaCasali” di Ancona dove lo scorso week end si sono disputati i campionati Italiani Assoluti, la massima rassegna tricolore. Nei giorni del nuovo record mondiale di Lorenzo Fortunato nei 5.000 di marcia uomini e dei numerosi record italiani U23e U20 caduti, Lorenzo Mellano si conferma ad alti livelli nelle prove multiple (60, lungo, asta, 60 hs, peso, alto e 1000) con la quarta posizione finale con 5.387 punti. Il punteggio rappresenta il suo nuovo record personale migliorato rispetto a 7 giorni fa, a soli 193 dal lombardo Andrea Caiani, bronzo. Soddisfatto anche il tecnico Alessandro Boasso soprattutto per la seconda giornata in cui si è espresso al meglio (miglior prestazione tecnica 8”22 sui 60hs). La vittoria è andata al carabiniere Dario Dester che ha stabilito il nuovo primato italiano con 6.121 punti, ritoccando di 45 il suo precedente, davanti ad Alberto Nonino (Quercia Rovereto) con 5.865 punti.

[Lorenzo Mellano con il tecnico Sandro Boasso]

Mariano Comense 29/02 e 01/03 – Campionati Italiani Lanci invernali

Lucrezia Garelli 8ª nel disco.

Si conclude all’ottavo posto il campionato italiano U18+U20 di Lucrezia Garelli. Un po' di delusione per la giovanissima cebana che ha pagato lo scotto e l'emozione di gareggiare con avversarie anche 4 anni più vecchie. Dopo il 35,99 metri ottenuto al 1° tentativo, Lucrezia non è riuscita a esprimersi sui suoi livelli e si è arenata tra nulli e misure inferiori. Come conferma il tecnico Pietro Rossi, responsabile del settore lanci dell’Atletica Mondovì: “Essere al primo anno di categoria Allieve tra le migliori 8 under 20 d’Italia deve essere motivo di orgoglio: tutta esperienza utile per il futuro”.

[Lucrezia Garelli]

Bra – 1° marzo - “34ª 9 miglia”

Gabriele Canavese 5° e Michele Aimo 6°: grande prova dei Monregalesi

Domenica 1° marzo, sulle strade di Bra, si è svolta l’edizione 2026 della “9 Miglia” organizzata come di consueto dalla società Avis Bra Gas. Gli atleti si sono dati battaglia sul classico tracciato di 15,4 km per arrivare al traguardo posto in Corso Garibaldi. Tra gli assoluti maschili la vittoria è andata al saluzzese, in forza al Casone Noceto, Amorin Garbeti che ha fatto fermare i cronometri su 45’52”, davanti al Cussino Emanuele Santelli (47’25”) a certificare un parterre super qualificato per questa corsa che riesce sempre ad attirare atleti di prima fascia. Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo il migliore è stato il Gabriele Canavese che ha concluso con un eccellente 5° posto la sua fatica in 50’14” subito davanti a Michele Aimo in 50”21 (togliendo un minuto rispetto al crono dello scorso anno) tempo che lo colloca al 6° posto assoluto. Molto bene anche il master SM45 Corrado Basso in 1h02’35”, a seguire quasi appaiato il cebano Andrea Borello in 1h10’15” e Paolo Taricco 1h10’29”. Tra le donne Shara Giuliano SF50 chiude in 1h09’36”, davanti alla compagna di squadra Serena Dani 1h10’22”.