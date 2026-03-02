ATLETICA / Roata Chiusani protagonista su più fronti: Annalisa Magliano vola a 1,69m e conquista il vertice nazionale Under 16

Il Roata alla 9 Miglia di Bra

Podi e piazzamenti per i portacolori dell'Atletica Roata Chiusani, in gara domenica 1° marzo sui 15,4 km della 34ª edizione della 9 Miglia di Bra, prima prova del Circuito Corri Piemonte.

[Il Roata a Padova]

Ben piazzati nelle prime 20 posizioni di classifica Dominique Bolaboto, 13° assoluto e 2° JPSM in 52'57", e Davide Martina, 14° piazza e 2° gradino del podio SM40/45 in 53'08". Terzo in categoria SM40/45 Enrico Aimar, 17° al traguardo in 53'44".

Vittoria di categoria SF70 per Cristina Frontespezi, secondo posto SF60 per Silvia Di Salvo.

Piazzamenti e buoni riscontri cronometrici per Luca Laratore, Floriano Roà, Elena Baudena, Federico Not, Francesca Donalisio, Renato Mantovani, Mirco Grillo e Ivana Robino.

[Il podio SF70 di Bra]

Il Roata a Bologna

Risultati di rilievo per gli atleti roatesi, impegnati su strada alla 30 km e sulla mezza maratona a Bologna.

[Il podio assoluto a Bologna]

Secondo posto assoluto per Sarah Aimée L'Epée, al traguardo in 2h02'29" sulla 30 km.

Alberto Reineri sigla il personale sulla mezza maratona, chiudendo i 21,097 km in 1h17'09", 22° assoluto.

[Alberto Reineri a Bologna]

Il Roata a Padova ai Campionati Regionali Indoor Under 16

Grande soddisfazione per l'Atletica Roata Chiusani in trasferta ai Campionati Regionali Indoor U16, disputati a Padova dal 28 febbraio al 1° marzo.

Prestigiosa vittoria di Annalisa Magliano nella gara di salto in alto, nella quale si è confrontata con le migliori 3 atlete italiane. Magliano, migliorandosi di 5 cm, realizza il nuovo Personal Best di 1,69 m, misura che vale miglior prestazione italiana stagionale e la issa al vertice delle graduatorie nazionali della specialità.

[Magliano e Milano e Padova]

Vittoria e nuovo Personal Best anche per Matteo Brignone nei 60 hs che vince in 8"81, migliorando sensibilmente il 9"07 di accredito.

Ottimi risultati e miglioramenti anche per il settore marcia con i piazzamenti di Beatrice Peano, Giada Verra, Carlotta Bonollo e Beatrice Pilogallo.

Si sono ben distinte nelle discipline di velocità e salti Maya Rolando, Giulia Tassone, Marianna Volante e Filippo Boi.

Ad accompagnare i tecnici Fabio Milano e Giorgia Tomatis.

Andy Gatto ad Ancona

Prestigioso 11° posto per il forte ostacolista Andy Gatto, a rappresentare i colori dell'Atletica Roata Chiusani ai Campionati Italiani Assoluti Indoor in scena ad Ancona il 28 febbraio, che ferma il cronometro a 8"15 (a 2 centesimi dal PB) confermandosi ai vertici della specialità a livello assoluto.

[Andy Gatto e Decastello ad Ancona]