TIRO CON L'ARCO / Gli Arcieri dell'Elice protagonisti ai Campionati Italiani Indoor: Kevin Giordana conquista l'oro nazionale

Dal 26 febbraio al 1 marzo a Roma si sono disputati i Campionati Italiani indoor a 18mt presso la Nuova Fiera di Roma.
Giovedì 26 febbraio hanno disputato la gara tutte le categorie di Arco Nudo. Nella categoria Arco Nudo Junior Femminile Giada Parola conferma la sua posizione di qualifica, posizionandosi quindicesima nella classifica finale, dopo un'ottima gara.
Sabato 28 si sono tenute le gare per tutte le categorie dell'Arco Olimpico. Nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile Kevin Giordana conquista l'oro nazionale dopo una splendida gara con un punteggio di 565/600. Un oro che dimostra la costanza, l'impegno e la crescita sportiva di Giordana, oggi come in tutte le gare che l'hanno portato sul gradino nazionale più alto.
Per la categoria Arco Olimpico Master Femminile buon risultato per Gabriella Sasia che, dopo un'ottima gara, ottiene un ottimo piazzamento classificandosi tra le migliori dieci arciere italiane.