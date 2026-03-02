VOLLEY / Serie D: Centallo vince al tie-break una battaglia contro il Club 76 L'Alba Volley

Sabato 28 febbraio si è giocata la 17ª giornata del campionato regionale di serie D e a Centallo è ospite la formazione del Club 76 L'Alba Volley.

Nel palazzetto centallese, davanti ad un discreto pubblico, si è giocata una partita molto intensa e combattuta, che non ha sicuramente annoiato i presenti.

La gara parte subito molto veloce nel suo sviluppo, con le padrone di casa che iniziano con la solita aggressività, vincendo senza problemi il primo set. Nei tre parziali successivi, invece, le ospiti mettono in campo tanta qualità e grande attenzione nella fase difensiva, vincendo il secondo ed il quarto, nonostante proprio in quest'ultima frazione le rossoblu avrebbero potuto, con qualche accortezza, chiudere la sfida.

Si gioca così il set di spareggio e qui capitan Giordano e compagne ritornano ad essere granitiche e super concentrate, vincendo di slancio e portando a casa due punti importanti e meritati, contro una compagine cresciuta in maniera esponenziale rispetto alla gara di andata.

"È stata una vera e propria battaglia, contro una squadra che ci ha messo spesso in difficoltà, in una serata che non ci ha visto attente come al solito, ma molto merito va dato alle nostre avversarie. Ci è mancata un po' di freschezza, più mentale che fisica, in alcuni frangenti, ma non ho nulla da rimproverare alle giocatrici, che hanno dato tutto e nel quinto set sono state praticamente perfette, vincendo in modo netto e meritato."

Prossima gara sabato 7 marzo alle ore 18 a Bra contro la Libellula VAB.

Formazione: Palleggiatrici: Fantini Jessica, Peano Anna; Centrali: Ferrero Camilla, Roasio Beatrice, Bolla Giulia; Opposti: Castellino Giorgia, Orsi Alice; Schiacciatrici: Lamberto Erica, Cirla Chiara, Giordano Elisa (capitano); Liberi: Romano Sofia, Mattalia Rachele.

Staff tecnico: I° Allenatore Franco Massucco, II° Allenatore Fabrizio Marchisio, Dirigente Mario Parola.

Parziali di gara: 25-16, 20-25, 25-22, 23-25, 15-7.