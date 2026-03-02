TENNISTAVOLO / Giacomo Izzo ancora Campione Italiano U19: è il quarto titolo in singolare

Giacomo Izzo non si ferma più. L'atleta mantese, militante in A1 nella Virtus Servigliano (Marche), si è laureato domenica 1 marzo Campione d'Italia di tennistavolo nella categoria U19, bissando il titolo conquistato nel 2025.
Nella finale del Campionato Italiano Giovanile disputata a Terni, Izzo ha superato 3-1 il compagno di Nazionale Giovanile Jacopo Cipriano del Muravera Tennistavolo, al termine di un percorso travolgente in cui ha ceduto appena due set.
Con questo successo Izzo sale a quota quattro titoli nazionali in singolare: dopo l'oro U15 nel 2022 e quello U17 nel 2024, il giovane pongista cuneese conquista per il secondo anno consecutivo il gradino più alto del podio nella categoria U19.
Giacomo prosegue il suo percorso di crescita presso il Centro di Preparazione Olimpica di Terni, alternando periodi di stage all'estero e partecipando alle tappe del circuito della Federazione Mondiale del Tennistavolo (WTT).