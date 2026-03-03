Elogio al dottor Leone Calogero per umanità e professionalità

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

sono un paziente del Saluzzese; la presente lettera per fare un elogio personale al dottor Leone Calogero, dirigente medico del Presidio ospedaliero ASL di Saluzzo e Savigliano, reparto di Ortopedia, per la sua grande professionalità, gentilezza e cortesia e semplicità, ma soprattutto la sua dote è la sua grande umanità che lo contraddistingue.

In lui le capacità mediche eccezionali si sono costantemente accompagnate a una profonda sensibilità che ha sempre dimostrato, con fare premuroso verso le mie esigenze, atteggiamenti che mi hanno rincuorato e che non potrò mai dimenticare.

Ribadisco dunque profonda gratitudine e stima verso il dottor Leone Calogero dell’Ortopedia di Saluzzo e Savigliano: l’esperienza e le capacità che lo contraddistinguono sono accompagnate da una distintiva componente umana e da un profondo rispetto verso il paziente, peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz’altro alla ripresa sia fisica che psicologica dell’ammalato.

Ciò a dimostrare che abbiamo strutture sanitarie e dottori eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto.

Al dottor Leone, grazie di cuore per il suo impegno, per la sua competenza e preparazione professionale, con l’augurio di poter continuare ad operare con le più grandi soddisfazioni nell’ambito di un sistema sanitario regionale di cui ho potuto constatare tutta l’efficienza.

Con stima e gratitudine.

La famiglia di un paziente (Lettera firmata)