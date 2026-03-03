 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 marzo 2026, 14:24

A Mondovì il seminario di panificazione “I cereali dal campo alla tavola. Dalla farina al pane e altri prodotti da forno”

Le due serate sui cereali (dal grano al mais, dall’orzo all’avena), le loro proprietà nutrizionali e la loro trasformazione pratica (farina, pasta madre, impasto etc.) saranno condotte da Fabrizio Agosto dell’Agriturismo “Fior d’Agosto”

A Mondovì il seminario di panificazione “I cereali dal campo alla tavola. Dalla farina al pane e altri prodotti da forno”

L’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e il Comizio Agrario organizzano il seminario di panificazione “I cereali dal campo alla tavola. Dalla farina al pane e altri prodotti da forno”.

Due serate sui cereali (dal grano al mais, dall’orzo all’avena), le loro proprietà nutrizionali e la loro trasformazione pratica (farina, pasta madre, impasto etc.) condotte da Fabrizio Agosto dell’Agriturismo “Fior d’Agosto”.

Saper conoscere le varietà di cereali locali, o non, che vanno bene per la panificazione o la creazione di prodotti dolci da forno è una forma di conoscenza che ci radica al nostro territorio.

In qualche modo siamo in sintonia con il poeta Franco Arminio quando scrive: «Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento».

9 marzo 2026 dalle ore 20,30 alle 22,00 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì: “I cereali in campo e nell’alimentazione quotidiana”.

16 marzo 2026 dalle ore 20,30 alle 22,00 circa presso l’Agriturismo “Fior d’Agosto”, via dei Viè, n. 1 Frabosa Sottana: “Le mani in pasta. Come trasformare praticamente la farina in pane e altri prodotti da forno”.

Per info e iscrizione:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: seminari@comizioagrario.org

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium