A Mondovì il seminario di panificazione “I cereali dal campo alla tavola. Dalla farina al pane e altri prodotti da forno”

L’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e il Comizio Agrario organizzano il seminario di panificazione “I cereali dal campo alla tavola. Dalla farina al pane e altri prodotti da forno”.
Due serate sui cereali (dal grano al mais, dall’orzo all’avena), le loro proprietà nutrizionali e la loro trasformazione pratica (farina, pasta madre, impasto etc.) condotte da Fabrizio Agosto dell’Agriturismo “Fior d’Agosto”.
Saper conoscere le varietà di cereali locali, o non, che vanno bene per la panificazione o la creazione di prodotti dolci da forno è una forma di conoscenza che ci radica al nostro territorio.
In qualche modo siamo in sintonia con il poeta Franco Arminio quando scrive: «Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento».
9 marzo 2026 dalle ore 20,30 alle 22,00 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì: “I cereali in campo e nell’alimentazione quotidiana”.
16 marzo 2026 dalle ore 20,30 alle 22,00 circa presso l’Agriturismo “Fior d’Agosto”, via dei Viè, n. 1 Frabosa Sottana: “Le mani in pasta. Come trasformare praticamente la farina in pane e altri prodotti da forno”.
Per info e iscrizione:
Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì
E-mail: seminari@comizioagrario.org
Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).