A Mondovì si inaugura la nuova mensa a servizio della scuola primaria di Borgo Aragno

Un nuovo edificio da 250mq lordi di superficie (180mq netti di refettorio) realizzato sul lato sudorientale del fabbricato esistente, capace di accogliere fino a settantadue alunni, costituito da locale refezione, locale dispensa con accesso diretto dall’esterno, spogliatoio, deposito/lavaggio di stoviglie, servizio igienico con disimpegno e dotato di pompa di calore per la produzione di calore e acqua calda sanitaria e di impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura. Questa, in breve, la carta d’identità della nuova mensa a servizio della scuola primaria di Borgo Aragno realizzata grazie ad un investimento da 500.000,00 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Un intervento atteso da tempo e in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e potenziamento dei servizi per l’istruzione, che verrà ufficialmente inaugurato venerdì 20 marzo alle ore 9.30.

"Nonostante qualche settimana di ritardo rispetto alle promesse - il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli - si completa oggi una realizzazione strategica per la primaria di Borgo Aragno e, in generale, per l’intero sistema scolastico cittadino. Grazie agli uffici comunali e ai progettisti per aver portato a termine un’opera che finalmente riesce a garantire un servizio adeguato a ragazzi e docenti, grazie all’impresa esecutrice e grazie alle famiglie per la pazienza dimostrata. Continua il nostro impegno in favore degli edifici scolastici di proprietà comunale, per accrescere il benessere delle nuove generazioni e della comunità monregalese in generale".