 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 marzo 2026, 17:07

A Mondovì si inaugura la nuova mensa a servizio della scuola primaria di Borgo Aragno

Un intervento complessivo da 500.000 euro finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il sopralluogo del Comune alla partenza dei lavori

Il sopralluogo del Comune alla partenza dei lavori

Un nuovo edificio da 250mq lordi di superficie (180mq netti di refettorio) realizzato sul lato sudorientale del fabbricato esistente, capace di accogliere fino a settantadue alunni, costituito da locale refezione, locale dispensa con accesso diretto dall’esterno, spogliatoio, deposito/lavaggio di stoviglie, servizio igienico con disimpegno e dotato di pompa di calore per la produzione di calore e acqua calda sanitaria e di impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura. Questa, in breve, la carta d’identità della nuova mensa a servizio della scuola primaria di Borgo Aragno realizzata grazie ad un investimento da 500.000,00 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”. 

Un intervento atteso da tempo e in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e potenziamento dei servizi per l’istruzione, che verrà ufficialmente inaugurato venerdì 20 marzo alle ore 9.30

"Nonostante qualche settimana di ritardo rispetto alle promesse - il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli - si completa oggi una realizzazione strategica per la primaria di Borgo Aragno e, in generale, per l’intero sistema scolastico cittadino. Grazie agli uffici comunali e ai progettisti per aver portato a termine un’opera che finalmente riesce a garantire un servizio adeguato a ragazzi e docenti, grazie all’impresa esecutrice e grazie alle famiglie per la pazienza dimostrata. Continua il nostro impegno in favore degli edifici scolastici di proprietà comunale, per accrescere il benessere delle nuove generazioni e della comunità monregalese in generale".

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium