A Moretta l’ultimo saluto al professor Giorgio Parizia

È deceduto improvvisamente ieri, lunedì 2 marzo, a Moretta, il professor Giorgio Parizia. Aveva 65 anni.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio sia nella cittadina della pianura Saluzzese che nel mondo della scuola, dove era conosciuto e stimato per la sua professionalità e per le sue qualità umane.

Parizia insegnava all’Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario Delpozzo" di Cuneo, nel corso ad indirizzo chimico. Per anni ha accompagnato generazioni di studenti nel loro percorso formativo, distinguendosi per l’attenzione e la disponibilità verso i ragazzi. Colleghi e allievi lo ricordano come un docente preparato, paziente e sempre pronto all’ascolto.

Lascia la sorella Paola con il marito Giuseppe e la nipote Sonia.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Moretta domani, mercoledì 4 marzo alle 10, partendo dalla Casa di Riposo "Villa Loreto" alle 9,50.

Nella stessa chiesa questa sera, martedì 3 marzo, alle 20,30 sarà recitato il rosario.

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute all’Itis "Delpozzo" di Cuneo.