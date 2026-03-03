Alba, il banchiere scrittore Beppe Ghisolfi ospite della scuola intitolata a Giulio Parusso

Intitolata nei giorni scorsi a Giulio Parusso, la scuola media del Mussotto ad Alba prosegue la propria stretta collaborazione con l’associazione culturale che, dello storico e giornalista, tramanda la memoria.

Nel plesso della frazione albese è infatti attesa, in programma in una data da perfezionare nel mese di aprile, la presentazione del nuovo manuale di educazione finanziaria realizzato da Beppe Ghisolfi, che del sodalizio langarolo e socio onorario.

“Primi passi verso l'economia”, questo il titolo del volume edito in partnership con Nino Aragno Editore, ha da poco debuttato su Amazon e nelle principali librerie italiane. Un best seller che continua un cammino editoriale avviato dodici anni fa dal banchiere e scrittore.

Contro i cicli economici negativi — percepiti oggi come tali ma destinati a invertire come nei corsi storici — l’autore indica 20 parole chiave da tenere a mente quotidianamente, in un approccio paterno e didattico per i lettori juniores. L’economia è “come l’aria che respiriamo: può essere salubre o contenere tossine”. Basta un cono gelato o una pizza acquistata per illustrarlo: si pagano prezzo (quanto versi), costo (per produrlo), ricavo e profitto (dell’esercente), scegliendo tra concorrenza o monopolio, con un occhio al reddito disponibile dopo tasse e risparmio bancario.

I “magnifici 20” termini includono: inflazione/deflazione, domanda/offerta, mercato, capitale, investimento, interessi, bilancio, debito/credito, PIL, evasione fiscale (“nessun governo la combatte con forza, per timore di perdere consenso”).