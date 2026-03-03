Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese

C’è un momento in cui una presenza diventa una scelta chiara e definitiva: l’inaugurazione della nuova filiale di Piobesi Torinese di Banca Territori del Monviso è uno di quelli. Non semplicemente l’apertura di uno sportello bancario, ma l’avvio di un percorso stabile accanto alle Comunità piobesina e limitrofe.

Alla cerimonia tenutasi oggi, martedì 3 marzo 2026, nei locali della nuova agenzia in corso Italia n. 23 erano presenti il Sindaco di Piobesi Torinese, Fiorenzo De Michelis, con l’Amministrazione comunale; il parroco Don Daniele; numerosi rappresentanti delle associazioni locali; imprenditori e cittadini. Per la banca sono intervenuti il Vice Presidente Alberto Rinaldi e il Direttore Generale Luca Murazzano, insieme ad amministratori e colleghi.

Nel suo intervento, il Vice Presidente BTM Alberto Rinaldi ha voluto sottolineare il significato dell’apertura: «Quella che celebriamo questa mattina non è soltanto l’apertura di uno sportello bancario. È una scelta precisa: essere presenti, in modo stabile, in questa Comunità». Un anno fa, ha ricordato Rinaldi, Banca Territori del Monviso ha raccolto un’esigenza espressa dai cittadini di Piobesi: la necessità di un presidio bancario vicino alle famiglie, alle imprese e alle attività produttive. È stato un anno di ascolto e confronto con imprenditori, realtà associative e cittadini.

«Mettere radici – ha spiegato Alberto Rinaldi – significa investire nel lungo periodo, costruire relazioni di fiducia ed essere presenti non solo nei momenti di crescita, ma anche in quelli che richiedono sostegno e accompagnamento».

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per condividere i risultati dell’esercizio 2025, che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci il prossimo 16 maggio.

Il Direttore Generale Luca Murazzano ha evidenziato come la banca chiuda l’anno – il 74° dalla sua costituzione – con un utile in incremento e con tutti i principali indicatori in crescita, confermando un percorso di sviluppo equilibrato e sostenibile.

Le masse intermediate superano oggi i 2,3 miliardi di euro, dato che evidenzia la fiducia che i suoi 30.000 clienti, di cui 10.500 soci, ripongono in BTM nonchè la capacità della cooperativa di credito di accompagnare famiglie e imprese in un contesto economico complesso.

Elemento distintivo è il livello di patrimonializzazione: il CET1 ratio si attesta al 30,6 %, tra i più elevati del sistema bancario nazionale, che testimonia una struttura patrimoniale particolarmente solida.

«La solidità – ha sottolineato il Direttore Murazzano – non è un dato astratto, ma la condizione che ci permette di sostenere concretamente famiglie e imprese, finanziando l’economia reale e accompagnando i progetti di crescita del territorio. L’apertura della filiale di Piobesi Torinese, la 21° della nostra Bcc, si inserisce quindi in una strategia che unisce prudenza gestionale e prossimità relazionale».

In un tempo in cui si discute molto del ruolo dell’Intelligenza Artificiale e della trasformazione digitale del sistema bancario, Banca Territori del Monviso guarda al futuro con equilibrio e fiducia.

«La tecnologia rappresenta una grande opportunità e uno strumento prezioso di innovazione di cui anche le banche di credito cooperativo si serviranno; per noi – conclude Murazzano – rimane però solo uno “strumento”, che non può sostituire il valore dell’Intelligenza Naturale, ovvero la forza del contatto umano, l’empatia nei rapporti interpersonali e l‘etica professionale dei nostri collaboratori, che conoscono per nome il singolo cliente, ne sanno intercettare le esigenze e proporre prodotti e servizi adeguati alle sue reali necessità…e poi sono sempre disponibili all’ascolto, anche solo del racconto di come abbia trascorso il weekend o di come si comporti su strada la sua nuova auto».

Con questa nuova presenza, Banca Territori del Monviso conferma il proprio impegno: essere parte attiva delle Comunità in cui opera, crescere insieme al Territorio per contribuire, con continuità e responsabilità, al suo futuro.



La filiale BTM di Piobesi Torinese, ubicata in corso Italia n. 23, effettua attività di sportello il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:25; il pomeriggio l’agenzia è aperta per consulenza su appuntamento. Ad accogliere i clienti ci saranno la Direttrice dott.ssa Cristina Baudracco e la collega dott.ssa Eleonora Dell’Ara.