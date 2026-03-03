Benessere ed equilibrio emotivo: al CFPCemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva due nuovi corsi su Fiori di Bach e Chakra

Un percorso dedicato alla consapevolezza di sé, all’equilibrio emotivo e al benessere energetico. Il CFPCemon propone due corsi serali rivolti a chi desidera approfondire l’utilizzo dei Fiori di Bach e la loro integrazione con il sistema dei Chakra.

Il primo percorso, “Fiori di Bach”, è strutturato come laboratorio esperienziale e accompagna i partecipanti alla scoperta dei principi fondamentali elaborati da Edward Bach: la centralità della persona rispetto al sintomo, il legame tra conflitto interiore ed espressione fisica del disagio, il ruolo delle emozioni disarmoniche come precursori dello squilibrio.

Durante le lezioni vengono approfonditi i sette gruppi dei rimedi – dalla paura all’incertezza, dalla solitudine allo sconforto – con un metodo chiaro e strutturato che permette di riconoscere gli stati emotivi predominanti e orientarsi nella scelta consapevole dei fiori. Accanto alla teoria, ampio spazio è riservato alla pratica: auto-osservazione guidata, scelta del rimedio personale, preparazione di una miscela personalizzata, meditazione e confronto di gruppo. Al termine, ogni partecipante esce con strumenti immediatamente applicabili per il proprio benessere o per accompagnare altre persone in un percorso di riequilibrio emotivo.

Il secondo corso, “Fiori di Bach e Chakra”, rappresenta un approfondimento avanzato e propone un viaggio integrato tra rimedi floreali e sistema energetico. Il percorso analizza i sette Chakra principali – Radice, Sacrale, Plesso Solare, Cuore, Gola, Terzo Occhio e Corona – esplorandone le funzioni fisiche, emozionali e spirituali.

Particolare attenzione è dedicata all’analisi dei blocchi energetici e alla loro relazione con gli stati emotivi, fino all’associazione mirata tra Fiori di Bach e centri energetici. Anche in questo caso la formazione è fortemente esperienziale: meditazione guidata sui Chakra, visualizzazioni con il fiore associato, creazione di una miscela vibrazionale su misura e condivisione finale per consolidare le consapevolezze emerse.

Entrambi i corsi hanno una durata di 6 ore, suddivise in due incontri serali (19.30 – 22.30) in presenza presso la sede CFP Cemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva. Le date dei corsi saranno rispettivamente il 23 e 30 marzo 2026 ed il 13 e 20 aprile 2026.

A guidare il percorso sarà Emanuela Bocci, specializzata in tecniche del massaggio, estetista e naturopata iridologa, professionista con esperienza nel campo del benessere naturale e dell’educazione alla salute.

Per maggiori informazioni rivolgersi al CFPCemon Sede di Ceva in Corso IV Novembre 10/A, al numero 0174701284 oppure consultare il sito https://cfpcemon.it/v/formazione/fiori-di-bach