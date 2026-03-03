Busca, nuovo percorso di visita al Parco-Museo dell’Ingenio

Domenica 1° marzo doppio appuntamento al Parco-Museo dell’Ingenio: oltre alla riapertura stagionale con visite al pubblico, è stato inaugurato il nuovo percorso espositivo, con le sei sale riqualificate e che presentano anche alcune novità nei materiali esposti.

Grazie alle donazioni di alcuni soci, il Museo si arricchisce di nuovi materiali: le sale sono state intitolate alle famiglie dei donatori, a testimonianza del forte legame tra il Parco-Museo e il territorio. Un gesto di generosità che diventa memoria e futuro per tutta la comunità. Le sale portano il nome di: Giancarlo Rossotti, Beppino Pignatta, Riccardo Spada, Franco Lorenzo e Gaveglio Audisio, Pier Ettore Agasso, Pietro Abbà.

Alla cerimonia, insieme al presidente Giovanni Tolosano, che ha ringraziato le famiglie per il prezioso contributo, erano presenti il sindaco Ezio Donadio, l’assessore regionale Marco Gallo e l’assessore alla Cultura Lucia Rosso.

Dopo la pausa invernale, riprendono anche le aperture ordinarie nelle prime domeniche del mese: un’occasione in più per visitare e riscoprire il Museo e il suo prezioso patrimonio.



