Attualità | 03 marzo 2026, 15:22

Cervasca, per la Festa della donna si parla di sogni

Incontro organizzato dall'associazione Vivere Cervasca sabato 7 marzo alle 20,45 nel salone polivalente

Come ogni anno, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, Vivere Cervasca odv propone una serata per parlare di donne, sempre ponendo l’accento sulla loro positività e forza.

Il tema di quest’anno sono i sogni: quelli infantili o adolescenziali, quelli della maturità, quelli realizzati (e sono tanti) nonostante la vita a volte ponga ostacoli pesanti. Adonella Fiorito, Cinzia Racca, Paola Meineri Gazzola, Roberta Ferrero, Sonia Ristorto ci racconteranno i sogni che hanno realizzato: una professione, una forma di aiuto agli altri, un modo di esprimere se stesse, un libro, una competenza acquisita… E tanta voglia di vivere per condividere, relazionarsi, sostenere, accompagnare quanti incontrano nel loro cammino.

Le loro riflessioni saranno accompagnate dalle canzoni proposte da Giulia Battistino (voce) e Roberto Fresia (tastiere).

L’appuntamento è per sabato 7 marzo, alle ore 20.45, nel salone comunale polivalente di Cervasca.

