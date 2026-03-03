Cittadini attivi per l’ambiente: arriva Spazzamondo 2026

Ritorna anche quest’anno Spazzamondo, la più grande manifestazione collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo, che prosegue così il suo percorso di crescita e coinvolgimento del territorio, confermandosi un appuntamento centrale per la sensibilizzazione ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini. Sabato 23 maggio 2026 tornerà l’“onda arancione” che, da sei anni, attraversa la Granda unendo comunità, istituzioni, scuole, associazioni e imprese nella cura degli spazi comuni.

Nata nel 2021 su iniziativa della Fondazione CRC, Spazzamondo ha coinvolto nelle prime cinque edizioni oltre 190 Comuni e più di 90.000 persone, permettendo di raccogliere 140 tonnellate di rifiuti e di ottenere un risparmio ambientale stimato in 170 tonnellate di CO₂. Un percorso di crescita che ha reso l’iniziativa una delle più importanti manifestazioni collettive di raccolta rifiuti a livello nazionale.

PREMIAZIONE 2025 E LANCIO UFFICIALE DELL’EDIZIONE 2026

Il lancio ufficiale di “Spazzamondo, cittadini attivi per l’ambiente” 2026 – realizzato in collaborazione con un’ampia rete di partner territoriali che includono il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo – si è svolto venerdì 27 febbraio presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, in occasione della premiazione dei Comuni e delle aziende che si sono distinti nell’edizione 2025. Un momento che ha permesso di ripercorrere i risultati raggiunti e, allo stesso tempo, di lanciare ufficialmente la nuova edizione dell’iniziativa. BILANCIO DELL’EDIZIONE 2025 L’edizione 2025 ha confermato la capacità di Spazzamondo di coinvolgere in modo capillare il territorio provinciale, con 175 Comuni aderenti, oltre 20.000 cittadini partecipanti, 33 tonnellate di rifiuti raccolti, 80 istituti scolastici iscritti e oltre 20 aziende coinvolte. Sono stati premiati i 12 Comuni che hanno saputo attivare e coinvolgere nella pulizia urbana e la manutenzione di beni e spazi comuni il maggior numero di cittadini, suddivisi in quattro fasce di popolazione: Cuneo, Fossano, Mondovì (Comuni oltre i 10.000 abitanti), Revello, Racconigi, Caraglio (Comuni tra 3.000 e 10.000 abitanti), Rifreddo, Genola, Magliano Alfieri (Comuni tra 500 e 3.000 abitanti), Niella Belbo, Cerretto Langhe, Somano (Comuni sotto i 500 abitanti). Accanto agli enti locali, sono state premiate con un’opera d’arte dedicata al tema della sostenibilità ambientale anche le imprese che, per le quattro Associazioni di categoria partecipanti, hanno coinvolto il maggior numero di dipendenti: Agrimercato Cuneo (Coldiretti), System Impianti 2.0 di Genola (Confartigianato), La Fedeltà di Fossano (Confcommercio) e Mondo S.p.A. di Alba (Confindustria).

LE NOVITÀ DI SPAZZAMONDO 2026

L’edizione 2026, confermando la rassegna Aspettando Spazzamondo e il bando “Spazzamondo – Sport per il Pianeta”, che nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport, introduce importanti elementi di rafforzamento del progetto. Kit didattici per le scuole In collaborazione con la Cooperativa Erica, sono stati predisposti kit didattici per le scuole dedicati al tema del littering, differenziati per grado scolastico e accompagnati da webinar formativi. I materiali saranno distribuiti nel mese di marzo a tutte le scuole della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di preparare studenti e insegnanti alla giornata di Spazzamondo. A tutte le scuole di ogni ordine e grado che parteciperanno a Spazzamondo sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti: da 1 a 5 classi, buono del valore di 300 euro; da 6 a 10 classi, buono del valore di 600 euro; più di 11 classi, buono del valore di 900 euro. Contributi per i Comuni partecipanti Per i Comuni aderenti a Spazzamondo 2026 è previsto, su base facoltativa, un contributo di 500 euro finalizzato alla realizzazione di un momento conviviale di restituzione finale al termine della mattinata di raccolta, favorendo occasioni di incontro e condivisione all’interno delle comunità locali. Aspettando Spazzamondo 2026 Il percorso di avvicinamento alla giornata del 23 maggio, dopo il grande cinema a tema ambiente del 2025, sarà arricchito da una rassegna dedicata al linguaggio universale del cartone animato, con la proiezione di episodi della serie Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa, attualmente in rotazione sul canale tematico Rai YoYo, su Rai Radio Kids e disponibili h24su Rai Play, per promuovere fin dalla prima infanzia comportamenti corretti rispetto all’ambiente e al riciclo.

LO SGUARDO AL 23 MAGGIO

Dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC: “Spazzamondo è oggi un appuntamento fisso, atteso da tutta la comunità provinciale: l’obiettivo è promuovere il coinvolgimento diretto dei cittadini e la responsabilità condivisa nella tutela dell’ambiente e del territorio, in linea con l’ambito ‘Partecipazione’, uno dei pilasti del nostro Piano Pluriennale. Sabato 23 maggio cittadini, scuole, associazioni, imprese e Amministrazioni locali sono invitati a lavorare insieme per rendere più puliti e belli i luoghi della vita quotidiana. Un gesto concreto in grado di portare risultati visibili e di rafforzare la consapevolezza ambientale di tutti”.