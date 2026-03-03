Cristina Bernardi nominata Ufficiale al Merito della Repubblica, oggi la cerimonia al Quirinale

Cerimonia solenne oggi al Palazzo del Quirinale, dove la cuneese Cristina Bernardi ha ricevuto in diretta nazionale l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A consegnare l’attestato è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha riconosciuto il suo impegno nel rendere lo sport uno strumento concreto di inclusione.



“Con il suo impegno Cristina trasforma campi e palestre in luoghi di inclusione autentica”, questa la motivazione che ha accompagnato la consegna del riconoscimento alla presidente di Amico Sport Cuneo.



Nell'introdurre Cristina Bernardi è stata presentata l'associazione cuneese che “promuove attività ludico-sportive creando spazi di relazione, dove i ragazzi con disabilità intellettive di tutta la comunità si incontrano, si conoscono e crescono insieme”. Amico Sport Cuneo ha festeggiato i 30 anni nel 2025, diventando negli anni un punto di riferimento sul territorio per famiglie, educatori e volontari, promuovendo lo sport come spazio di incontro, crescita e partecipazione condivisa.



Cinquantadue anni, educatrice di formazione e oggi insegnante di sostegno, guida l’associazione dal 2000. Accanto all’impegno in ambito sportivo e inclusivo, presta servizio come volontaria al Centro Aiuti l’Etiopia ed è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi.



Oltre a quello conferito alla Bernardi, sono stati complessivamente 31 i riconoscimenti attribuiti quest’anno, distribuiti tra i diversi gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana – Cavaliere, Ufficiale e Commendatore – in modo equilibrato tra donne e uomini, a testimonianza di un impegno civile diffuso e trasversale.