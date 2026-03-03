Cerimonia solenne oggi al Palazzo del Quirinale, dove la cuneese Cristina Bernardi ha ricevuto in diretta nazionale l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A consegnare l’attestato è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha riconosciuto il suo impegno nel rendere lo sport uno strumento concreto di inclusione.
“Con il suo impegno Cristina trasforma campi e palestre in luoghi di inclusione autentica”, questa la motivazione che ha accompagnato la consegna del riconoscimento alla presidente di Amico Sport Cuneo.
Nell'introdurre Cristina Bernardi è stata presentata l'associazione cuneese che “promuove attività ludico-sportive creando spazi di relazione, dove i ragazzi con disabilità intellettive di tutta la comunità si incontrano, si conoscono e crescono insieme”. Amico Sport Cuneo ha festeggiato i 30 anni nel 2025, diventando negli anni un punto di riferimento sul territorio per famiglie, educatori e volontari, promuovendo lo sport come spazio di incontro, crescita e partecipazione condivisa.
Cinquantadue anni, educatrice di formazione e oggi insegnante di sostegno, guida l’associazione dal 2000. Accanto all’impegno in ambito sportivo e inclusivo, presta servizio come volontaria al Centro Aiuti l’Etiopia ed è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi.
Oltre a quello conferito alla Bernardi, sono stati complessivamente 31 i riconoscimenti attribuiti quest’anno, distribuiti tra i diversi gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana – Cavaliere, Ufficiale e Commendatore – in modo equilibrato tra donne e uomini, a testimonianza di un impegno civile diffuso e trasversale.
Attualità | 03 marzo 2026, 13:16
Cristina Bernardi nominata Ufficiale al Merito della Repubblica, oggi la cerimonia al Quirinale
Il presidente Sergio Mattarella premia la presidente di Amico Sport Cuneo per l’impegno nello sport inclusivo
