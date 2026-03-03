Cuneo, al via il ritiro sacchetti e calendari 2026: periodi e punti dal 30 marzo per tutte le utenze

Parte il consueto ritiro annuale dei materiali per la raccolta differenziata porta a porta, con sacchetti, calendari e attrezzature per tutte le utenze domestiche e non domestiche. Necessari documento di identità o tesserino sanitario e ultima bolletta rifiuti (o dichiarazione tributi comunali); esclusi dal kit organico gli utenti con compostaggio domestico, beneficiari di riduzione tariffaria.

I periodi e punti di distribuzione sono scaglionati per lettera iniziale via: lettere A-B-C dal 30 marzo al 3 aprile; D-E-F-G-H-I-J-K dal 4 all’11 aprile (chiuso 6 aprile); L-M-N-O-P-Q dal 13 al 18 aprile; R-S-T-U-V-W-X-Y-Z dal 20 al 24 aprile (chiuso 25 aprile). Tutti presso piazzale via Cascina Colombaro 40 (PUNTO N.1), con gestione flussi per lettera oraria indicata sul retro avviso.

Seguiranno: 27 aprile-2 maggio (chiuso 1 maggio) in piazzale parrocchia San Giuseppe, via S. Cristoforo 16; 4-9 maggio in frazione Cerialdo, via Maria Luisa Alessi 14. Durante il periodo principale, il Centro del Riuso resta chiuso.

Possibile delega con coupon sul retro avviso; per più utenze, portare borsa e tenere separati i kit (con codici a barre). Utenti già dotati visualizzano calendario 2026 su App Iren Ambiente o www.cecrifiuti.it; cartaceo disponibile in distribuzione e Info Point via Monsignor Peano 8 (martedì 14-18, sabato 9-13 e 14-18). Prenotazioni online su prenotazioni.cec-cuneo.it/centridiraccolta/ per snellire attese. Contatti: 800 654300, www.cecrifiuti.it, www.cec-cuneo.it.



