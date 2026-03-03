Da Bra a Torino per la catechesi dedicata ai giovani “Vedere la Parola”

Il cardinale Roberto Repole incontra i giovani della diocesi torinese, che abbraccia anche Bra, con il 3° ciclo di catechesi sul tema dei sacramenti.

Il percorso “Vedere la Parola” fa tappa nella chiesa del Santo Volto di Torino (via Val della Torre, 3) venerdì 6 marzo, alle ore 21, per l’appuntamento dal titolo: «Matrimonio. Tobia e Sara (Tobia 8,1 - 8)». Animano i canti il Coro Hope e il Coro del Sermig - Arsenale della Pace.

L’invito è rivolto a tutti indistintamente: a chi frequenta gli oratori, i gruppi giovanili, le associazioni, i movimenti, ma anche a chi è curioso di sperimentare una novità, a tutti i ragazzi e le ragazze in cammino che guardano l’orizzonte.