Attualità | 03 marzo 2026, 06:36

Da Bra a Torino per la catechesi dedicata ai giovani “Vedere la Parola”

Al Santo Volto venerdì 6 marzo, ore 21, con il cardinale arcivescovo Roberto Repole

La chiesa del Santo Volto, a Torino

 Il cardinale Roberto Repole incontra i giovani della diocesi torinese, che abbraccia anche Bra, con il 3° ciclo di catechesi sul tema dei sacramenti. 

Il percorso “Vedere la Parola” fa tappa nella chiesa del Santo Volto di Torino (via Val della Torre, 3) venerdì 6 marzo, alle ore 21, per l’appuntamento dal titolo: «Matrimonio. Tobia e Sara (Tobia 8,1 - 8)». Animano i canti il Coro Hope e il Coro del Sermig - Arsenale della Pace. 

L’invito è rivolto a tutti indistintamente: a chi frequenta gli oratori, i gruppi giovanili, le associazioni, i movimenti, ma anche a chi è curioso di sperimentare una novità, a tutti i ragazzi e le ragazze in cammino che guardano l’orizzonte.

Silvia Gullino

