"Do it for the plot": il CSV Cuneo chiama i giovani all'avventura del Servizio Civile Universale

Il CSV Società Solidale ETS di Cuneo presenta "Nuove ri-generazioni" il progetto 2026 di Servizio Civile Universale.

“Do it for the plot”, il CSV di Cuneo lancia un appello ai giovani, “il servizio civile è l’avventura che ti manca per costruire il tuo futuro”.

Il progetto si pone l'obiettivo ambizioso di promuovere il volontariato come forma di cittadinanza attiva, rendendolo un'esperienza stimolante, inclusiva e orientata alla crescita professionale dei partecipanti.

Gli operatori volontari inseriti presso la sede di Cuneo saranno impegnati in progetti di Educazione nelle scuole, con supporto alla realizzazione di incontri di educazione civica negli istituti scolastici (dalle primarie alle secondarie) su temi come legalità, diritti umani, ambiente e contrasto alle discriminazioni (bullismo, body shaming) .

Svolgere il Servizio Civile presso il CSV Cuneo significa entrare a far parte di una squadra e acquisire nuove competenze. Il progetto prevede inoltre azioni specifiche per favorire l'inserimento lavorativo al termine dei 12 mesi, aiutando i volontari a riconoscere e valorizzare le esperienze acquisite durante l'anno di servizio. I volontari selezionati riceveranno un contributo di 519,47 euro al mese.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto (CSV Volto Torino), esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.

È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.