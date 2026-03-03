 / Attualità

Attualità | 03 marzo 2026, 18:07

Garessio, l'opposizione tuona sul futuro di Garessio 2000 e sul gruppo di Protezione Civile

I consiglieri Isaac Carrara, Anna Maria Nasi e Paolo Pavarino presentano due interrogazioni all'amministrazione

prSi riaccende il confronto politico attorno al futuro di Garessio 2000

A portare il tema all'attenzione del Consiglio Comunale un'interrogazione depositata dai consiglieri di minoranza Isaac Carrara, Anna Maria Nasi e Paolo Pavarino, in cui si legge: "Nel 2025 l'amministrazione Fazio ha ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento per la stazione sciistica di Garessio 2000 il cui accordo di programma aveva scadenza prevista per il 31/12/2025.

Al momento - scrivono i consiglieri - la prima sezione del lotto 1 è stata ultimata dall’Amministrazione precedente e rendicontata; la seconda parte è stata ulteriormente suddivisa in modo da permettere la realizzazione in tempi diversi per i lavori per il ripristino del funzionamento della seggiovia e della stazione intermedia; considerando che un'altra parte risulta in fase di progettazione esecutiva con la costruzione di un rifugio usando la struttura pre-esistente e tenuto conto delle numerose riunioni che la Commissione ha tenuto con gli esperti con i signori proprietari degli alloggi dei Condomini di Garessio 2000, con persone interessate allo sviluppo della stazione, chiediamo al sindaco di riferire sui risultati ottenuti dal 2 gennaio 2026 a oggi, dopo alcune dichiarazioni rilasciate in quella data e giudicate dalla minoranza “denigratorie” nei confronti del lavoro della Commissione. 

I consiglieri chiedono inoltre chiarimenti sulla possibilità di individuare un gestore  responsabile e serio, capace di garantire continuità alla stazione. 

Infine la minoranza chiede conto sulle motivazioni relative alla sospensione dell'alimentazione: "Considerati inoltre gli elevati costi necessari alla riattivazione dell’alimentazione elettrica, conseguenza del superamento degli 11 mesi dalla sospensione, operazione per la quale è necessario affidare ad un esperto la compilazione di tutti i documenti necessari".

Sui banchi dell'assemblea cittadina tornerà anche il tema della costituzione del gruppo di Protezione Civile: “Perché è stato necessario portare per ben tre volte in approvazione il regolamento per la costituzione del gruppo?” - chiedono i consiglieri Carrara, Nasi e Pavarino -. “Perché, nonostante la reiterazione di atti, non è ancora stato completato l’iter? Chiediamo inoltre quale sia stata la sorte delle dotazioni che ci risultano già essere state fornire, divise e un mezzo fuori strada. Quali azioni sta portando avanti l’amministrazione in tal senso?”.

Le interrogazioni sono state depositate per essere inserite nei temi di discussione del prossimo consiglio comunale.

AP

