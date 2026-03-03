Gli studenti del CFPCemon a lezione con i Carabinieri di Ceva

Lezione speciale, lo scorso lunedì 2 marzo, per gli studenti del primo anno del CFP CeMon "Rebaudengo" di Ceva.

Grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, il Comandante Riccardo Tedeschi ha incontrato gli allievi dei corsi Operatore Meccanico (Lavorazione e montaggio componenti meccaniche) e Operatore del Benessere (Erogazione dei servizi di trattamento estetici).

Nel corso dell’incontro, il Comandante ha condotto studenti e studentesse ad una riflessione su temi di attualità, purtroppo spesso al centro delle notizie di cronaca: femminicidio, atti persecutori e maltrattamenti.

"L’iniziativa - spiegano dalla scuola - si inserisce nel percorso formativo del CFPCemon, che accanto alla preparazione professionale promuove momenti di crescita umana e culturale. Sensibilizzare le giovani generazioni su fenomeni che non possono e non devono passare inosservati rappresenta per la scuola un impegno preciso e coerente con la propria mission educativa.

Il confronto si è sviluppato in modo partecipato e in un clima di ascolto reciproco, un’occasione concreta per comprendere al meglio la gravità di determinati comportamenti e l’importanza di riconoscerli e contrastarli. Gli spunti di riflessione sono stati molteplici: radici culturali, educazione e prevenzione, aspetti legali e importanza del chiedere aiuto".

"Ringraziamo il comandante Tedeschi - dice Simona Giacosa, direttrice della sede di Ceva, congiuntamente ai docenti - e l'intera Arma dei Carabinieri per la disponibilità e per il prezioso lavoro di prevenzione e presidio che svolgono quotidianamente sul territorio a tutela della comunità ed in particolare delle giovani generazioni".