Grazie al "bilancio partecipato" Mondovì inaugura la nuova area cani

Sarà inaugurata lunedì 9 marzo alle 17 la nuova area cani realizzata in via Cornice, con i fondi del Bilancio Partecipato.

L'intervento era stato uno dei due più votati attraverso l'iniziativa "Detto-fatto", promossa dall'amministrazione comunale nel corso del 2024.

Con 434 voti da parte dei cittadini e un investimento di 20mila euro l'area è stata realizzata nei giardini di via Cornice, per creare un’area dedicata ai cani all’interno del comune per offrire uno spazio sicuro e attrezzato per il benessere degli animali domestici e la socializzazione dei loro proprietari.

"Questa iniziativa - avevano spiegato i promotori - intende migliorare la qualità della vita urbana e promuovere un ambiente più pulito e armonioso, apportando significativi benefici alla comunità".

"Il prossimo 9 marzo alle ore 17, l’Area Cani attigua al parco via Cornice verrà ufficialmente inaugurata - chiosano dal Comune -, rendendo così tangibile una proposta volta ad accorciare le distanze tra l’ente pubblico e i cittadini".