Il Cuneo Volley a Dubai: "Basta speculazioni, aggiornamenti sulla situazione qui soltanto attraverso note ufficiali della società"

"Come presidente del Cuneo Volley, in accordo con lo staff qui presente, non accetteremo ulteriori speculazioni né ricostruzioni distorte in merito alla situazione extra sportiva relativa alla nostra permanenza a Dubai. La responsabilità dell’informazione non è un’opzione, è un dovere".

Così, in una nota appena diffusa ai giornali, il presidente Gabriele Costamagna stigmatizza il tono giudicato eccessivamente allarmistico di alcune ricostruzioni giornalistiche relative alla permanenza nell’Emirato della formazione cuneese, da alcuni giorni impegnata nel NAS Sports Tournament 2026 e che stasera, martedì 3 marzo, alle ore 21 locali (18 italiane) affronterà in campo emiratino Cisterna di Latina (diretta disponibile gratuitamente sull’applicazione Dubai Plus).

"Da questo momento – fa sapere Costamagna –, non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni agli organi di stampa su questo tema. Eventuali aggiornamenti, qualora necessari, saranno comunicati esclusivamente attraverso note ufficiali della società. Stiamo vivendo la nostra permanenza in modo responsabile. In Italia, però, amici e familiari stanno ricevendo un flusso continuo di notizie e titoli che amplificano la reale situazione. Su temi delicati come questi non dovrebbe prevalere la ricerca di visibilità rispetto alla correttezza e alla coerenza dei fatti. La responsabilità non è negoziabile. Da parte nostra, il silenzio sarà la risposta a ogni ulteriore distorsione", conclude Costamagna.