Attualità | 03 marzo 2026, 15:45

La commedia “Fioretto e Merletto” torna in scena a Carrù: risate, equivoci e personaggi tipici della commedia dell'Arte

Appuntamento domenica 15 marzo alle 17 al teatro “Vacchetti”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Foto di Elena Fenoglio

Un tuffo nella Venezia del Seicento, tra risate, equivoci e personaggi tipici della commedia dell'Arte. 

Dopo il successo da "tutto esaurito" ottenuto a Villanova Mondovì negli scorsi mesi, torna in scena la commedia "Fioretto e Merletto", opera brillante nata dalla penna del monregalese Francesco Scarrone e portata in scena grazie alla regia, coreografia e direzione del laboratorio teatrale di Elena Vacchetta, anche attrice in scena insieme a Isabella Andrei, Giulia Bertolino, Maddalena Boetti, Valeria Bruno ed Elena Tealdi.


Lo spettacolo, targato "The Comedians", è una dichiarazione d’amore alla commedia dell’arte, quella forma teatrale nata in Italia nel Cinquecento che ha conquistato le piazze e i palcoscenici d’Europa con le sue maschere, i suoi personaggi fissi, il linguaggio fisico e l’arte dell’improvvisazione. Un patrimonio culturale tutto italiano, di straordinaria vitalità, che ancora oggi fa sorridere, riflettere e incantare.


Ambientata nel 1600, “Fioretto e Merletto” racconta (senza svelare troppo) le disavventure di un mastro speziale con l’ambizione di diventare nobile, tra amori, servitori scaltri, innamorati dal cuore impavido e un capitano vanaglorioso che non passerà certo inosservato. Gli ingredienti della grande commedia ci sono tutti: intrighi, travestimenti, colpi di scena e, soprattutto, tanto divertimento.


Un lavoro frutto di passione, cura e lavoro di squadra, che nasce da un laboratorio teatrale che ha visto fondersi energia creativa e tecnica, in un percorso che ha dato voce a ogni interprete e anima a ogni gesto.

L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle 17 al teatro “Vacchetti” di Carrù.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai riferimenti indicati in locandina.


 

AP

