 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 marzo 2026, 16:48

“La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America” sbarca a Bagnasco

Lo spettacolo, ideato, scritto da Max Mao e messo in scena in collaborazione con Manuel Alciati, è ispirato alla grande tradizione della Commedia dell’Arte. Appuntamento venerdì 6 marzo alle 21 in sala San Giacomo

Foto di Selina Mao

Foto di Selina Mao

Dopo la tappa monregalese, “La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America” sbarca a Bagnasco. 

Lo spettacolo, ideato, scritto da Max Mao e messo in scena in collaborazione con Manuel Alciati, è ispirato alla grande tradizione della Commedia dell’Arte.

Protagonisti di questo pittoresco viaggio per mare sono infatti Cristofaro Piccione e Nostromo. Cristofaro Piccione parte per trovare la “sua” America, in una ricerca rocambolesca e piena di sorprese.

Il fedele Nostromo e una ciurma trovata per strada accompagneranno ser Piccione per mari tempestosi. Cosa troveranno all’approdo? La vera domanda è: cosa porteranno. L’obiettivo di Cristofaro Piccione, Nostromo e del loro equipaggio è esportare la democrazia, e così la Commedia dell’Arte incontra la critica ironica ai giorni che stiamo vivendo, nella speranza che, almeno per il tempo di una commedia, a squarciare il cielo sia il fragore delle risate e non il boato degli armamenti.

La scenografia, evocativa e versatile, in perfetto stile buffonesco, permetterà al pubblico di immedesimarsi ulteriormente nelle vicende narrate. 

Lo spettacolo andrà in scena in sala San Giovanni venerdì 6 marzoalle 21 (precise!).

Tecnico luci e audio sarà Marco Bergoglio, mentre la scenografia sarà curata da Alvise Romanzini.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium