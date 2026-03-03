Dopo la tappa monregalese, “La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America” sbarca a Bagnasco.

Lo spettacolo, ideato, scritto da Max Mao e messo in scena in collaborazione con Manuel Alciati, è ispirato alla grande tradizione della Commedia dell’Arte.

Protagonisti di questo pittoresco viaggio per mare sono infatti Cristofaro Piccione e Nostromo. Cristofaro Piccione parte per trovare la “sua” America, in una ricerca rocambolesca e piena di sorprese.

Il fedele Nostromo e una ciurma trovata per strada accompagneranno ser Piccione per mari tempestosi. Cosa troveranno all’approdo? La vera domanda è: cosa porteranno. L’obiettivo di Cristofaro Piccione, Nostromo e del loro equipaggio è esportare la democrazia, e così la Commedia dell’Arte incontra la critica ironica ai giorni che stiamo vivendo, nella speranza che, almeno per il tempo di una commedia, a squarciare il cielo sia il fragore delle risate e non il boato degli armamenti.

La scenografia, evocativa e versatile, in perfetto stile buffonesco, permetterà al pubblico di immedesimarsi ulteriormente nelle vicende narrate.

Lo spettacolo andrà in scena in sala San Giovanni venerdì 6 marzoalle 21 (precise!).

Tecnico luci e audio sarà Marco Bergoglio, mentre la scenografia sarà curata da Alvise Romanzini.