Nasce MIO, l'app che vuole riportare i clienti nei negozi di quartiere

È stata presentata ufficialmente MIO, la nuova applicazione digitale sviluppata da Yummies s.r.l.s. con l'obiettivo di sostenere e valorizzare le attività locali del territorio cuneese, grazie alla collaborazione con Confcommercio Cuneo.

L'app consente a negozi, bar, ristoranti, professionisti e organizzatori di eventi di pubblicare offerte, promozioni, last minute, prevendite, buoni regalo e abbonamenti, oltre a gestire prenotazioni e vendite online con ritiro in negozio. Tra le funzionalità disponibili: ricerca per categoria e distanza, mappa interattiva, notifiche push mirate e ordini validabili tramite QR Code.

"MIO nasce per semplificare la quotidianità delle persone e dare uno strumento concreto ai commercianti locali", spiega Fabrizio Romano, founder e direttore creativo del progetto. "Oggi le piccole attività sono sempre più dipendenti dalle grandi piattaforme e dalle sponsorizzazioni a pagamento. Vogliamo riportare visibilità e controllo direttamente sul territorio."

Sulla stessa linea Samuele Allasia, founder e CEO: "Non vogliamo sostituire il commercio di prossimità, ma rafforzarlo. MIO crea un ecosistema digitale locale dove utenti e attività possono connettersi in modo diretto, generando valore economico e comunitario. L'obiettivo è quindi di riportare le persone nelle attività, non di isolarle digitalmente."

Il presidente di Confcommercio Cuneo Roberto Ricchiardi dichiara: "Vedo positivamente e con soddisfazione la realizzazione e la partenza di questo ambizioso progetto, al servizio della comunità e delle imprese nell'ottica della sempre più necessaria digitalizzazione, al fine di affrontare al meglio un mercato che si evolve sempre più velocemente."

L'app prevede un piano gratuito per le attività, con l'obiettivo di abbattere le barriere di ingresso e favorire un'adozione diffusa già nella fase di lancio. Una tecnologia pensata per innovare, ma con uno sguardo ben radicato nel territorio.