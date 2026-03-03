Olimpiadi della Matematica: studente del Liceo Cocito di Alba alle finali nazionali di Cesenatico

Si sono svolte l’11 febbraio scorso presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Vallauri” di Fossano le fasi distrettuali delle Olimpiadi della Matematica, prestigiosa competizione nazionale promossa dall’Unione Matematica Italiana e organizzata in collaborazione con l’Università di Bologna.

La gara rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per gli studenti appassionati di questa disciplina, mettendo alla prova capacità logiche, intuito, creatività e rigore dimostrativo.

Sei studenti del Liceo Cocito di Alba hanno partecipato alla fase distrettuale, confrontandosi con 34 concorrenti provenienti da 8 scuole diverse della provincia.

Il risultato di maggior rilievo è stato ottenuto da Pietro Milano, che ha conquistato il primo posto assoluto nella gara distrettuale. Grazie a questa brillante affermazione, Pietro accederà direttamente alla Finale Nazionale di Cesenatico, insieme ad altri due studenti della provincia (uno del Liceo Ancina di Fossano e uno del Liceo Pellico-Peano di Cuneo). Un traguardo importante che conferma il suo talento: già lo scorso anno, infatti, Pietro aveva vinto la medaglia d’oro alla finale nazionale di Cesenatico.

Ottimi risultati anche per gli altri studenti del Cocito. Fabio Giubellino e Filippo Peano si sono classificati decimi a pari merito; Sara Dellaferrera ha ottenuto un eccellente 14° posto; Nicolò Tomassetti si è classificato 16° e Daniele Marino 19°. Particolarmente significativo il risultato di Sara Dellaferrera che, pur frequentando il biennio, ha saputo distinguersi in una competizione che vede confrontarsi prevalentemente studenti del triennio, dimostrando notevoli capacità e grande maturità.

Le Olimpiadi della Matematica non premiano soltanto la rapidità di calcolo, ma soprattutto la capacità di affrontare problemi complessi con originalità e metodo, valorizzando il pensiero critico e la perseveranza.

Quest’anno il Liceo Cocito parteciperà anche alle gare a squadre, a cui prenderanno parte quattro degli studenti coinvolti nella fase distrettuale. Un impegno che mette in luce non solo la competenza individuale, ma anche lo spirito di collaborazione, il confronto e il lavoro di gruppo: competenze fondamentali anche nella formazione personale.

L’intera comunità scolastica si congratula con i ragazzi per l’impegno e i risultati raggiunti, augurando a tutti il meglio per le prossime sfide.