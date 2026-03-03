Posa di nuove barriere di sicurezza “Salva motociclisti” lungo le provinciali del monregalese

La Provincia di Cuneo avvia un nuovo intervento di messa in sicurezza lungo le strade provinciali 32 e 661. Il settore Viabilità Alba e Mondovì – Ufficio Progettazione di Mondovì, in relazione alle risorse rese disponibili con il Decreto Ministeriale 216/2024, ha individuato come obiettivo prioritario l’adeguamento di alcuni tratti stradali attraverso la posa di nuove barriere di sicurezza, con particolare attenzione alla protezione dei motociclisti.

L’intervento prevede la sostituzione delle barriere esistenti con nuove installazioni dotate di dispositivi specifici per la sicurezza dei centauri, al fine di ridurre il rischio e le conseguenze in caso di incidente. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e miglioramento della sicurezza della rete viaria provinciale, con l’obiettivo di garantire infrastrutture sempre più sicure e adeguate alle esigenze di tutti gli utenti della strada.

L’investimento complessivo per questa fase ammonta a 557.378 euro. A seguito di procedura di gara, i lavori sono stati affidati all’impresa SEP di Racconigi. L’avvio del cantiere è previsto per il giorno 6 marzo.