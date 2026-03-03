 / Attualità

Attualità | 03 marzo 2026, 15:37

Presentato a Torino il progetto GreenUp Piemonte, c'è anche Busca

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Agrion per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la vivibilità delle aree urbane

Lunedì 23 febbraio al Grattacielo della Regione Piemonte a Torino si è svolta la presentazione ufficiale del progetto GreenUp Piemonte, un percorso biennale promosso dalla Fondazione Agrion in collaborazione con la Regione Piemonte, ANCI Piemonte e Legambiente.
 
Il progetto coinvolge 31 Comuni piemontesi con l’obiettivo di migliorare la gestione del verde urbano, promuovendo strategie innovative e sostenibili per la cura di parchi, alberature e spazi verdi pubblici. Attraverso strumenti di analisi e monitoraggio scientifico, GreenUp punta a valorizzare il ruolo del verde nelle città, contribuendo a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria e favorire la biodiversità.
 
«Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa, che rappresenta un passo concreto verso l'uso di tecnologie sostenibili, capaci di migliorare la progettazione e la valorizzazione degli spazi urbani, a beneficio dell'ambiente e della comunità, con un'attenzione particolare al turismo responsabile» ha dichiarato il Sindaco Ezio Donadio che ha partecipato all'incontro.


 

