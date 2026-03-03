“Protagoniste” ad Alba : voci, esperienze e musica per una Giornata della donna costruita insieme

Ad Alba la Giornata internazionale della donna diventa un percorso corale, costruito attraverso sensibilità diverse ma unite da un obiettivo comune: raccontare il femminile attraverso esperienze, linguaggi e generazioni differenti. Sabato 7 marzo, nella sala Beppe Fenoglio, andrà in scena “Protagoniste”, un pomeriggio di dialoghi, testimonianze e musica nato dalla collaborazione tra Consulta Pari Opportunità, Consulta del Volontariato, Consulta delle Famiglie e Forum Giovani.

Un’iniziativa che segna un passaggio nuovo nel modo di celebrare l’8 marzo in città, come sottolinea l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce: “La cosa più interessante è che le tre Consulte con il Forum Giovani hanno lavorato insieme, affrontando il tema del femminile sotto diversi punti di vista e suggestioni, a seconda della specificità di ogni consulta: famiglia, volontariato, sport come pari opportunità, modelli giovanili”.

Il programma si sviluppa come un racconto a più voci. Dopo i saluti istituzionali delle 17, la Consulta Pari Opportunità aprirà il pomeriggio con il dialogo tra la rugbista Alessia Cagnotto e la ciclista Samantha Arnaudo, accompagnate da Daniela Scavino, portando al centro lo sport come spazio di crescita, inclusione e affermazione personale.

Seguiranno momenti musicali affidati all’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba, con la partecipazione del maestro Alessandro Zuccaro, pensati non come semplice intermezzo ma come parte integrante della narrazione dell’evento. “Abbiamo voluto coinvolgere anche i musicisti dell’istituto musicale e la banda cittadina per creare momenti in cui le parole lasciano il posto alla musica”, spiega ancora Croce, evidenziando la volontà di alternare riflessione e dimensione emotiva.

Alle 17.55 sarà la Consulta delle Famiglie a proporre il confronto tra Monica Cinghi della Comunità Giovanni XXIII e Anna Maria Guglielmino, mentre la seconda parte del pomeriggio vedrà protagonista la Consulta del Volontariato con Giorgia Guiggi dell’associazione Ludica e Silvia Giordano dell’associazione Marta e Maria, in dialogo con Eliana Victoria Davila.

Lo sguardo si sposterà poi sulle nuove generazioni con il Forum Giovani: alle 19 Stefania Soma, conosciuta come @petuniaollister, dialogherà con Aurora Beltrandi e Paolo Roati, portando il tema dei modelli contemporanei e delle narrazioni giovanili dentro il dibattito sul femminile.

A chiudere la serata, le conclusioni e un ulteriore momento musicale affidato alla Banda musicale della Città di Alba, a suggellare un evento che punta sulla contaminazione tra linguaggi e comunità.

Per l’assessora Croce il valore dell’iniziativa sta soprattutto nel metodo: “È la prima volta che la Giornata internazionale dell’8 marzo viene celebrata in modo collettivo e condiviso”. Un lavoro comune che restituisce l’immagine di una città capace di mettere in rete esperienze diverse, trasformando una ricorrenza simbolica in un’occasione di confronto reale e partecipato.