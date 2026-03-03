Tre serate informative gratuite con la Croce Bianca di Ceva

La Croce Bianca di Ceva propone tre serate informative, gratuite e aperte a tutti. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione via WhatsApp al numero 3487463829.

Il primo appuntamento è in programma l’11 marzo ed è dedicato al BLS e al massaggio cardiaco esterno. Si prosegue il 18 marzo con un incontro sulla disostruzione delle vie aeree, mentre il 25 marzo si parlerà di alimentazione e prevenzione delle malattie cronico-degenerative con la dott.ssa Maria Chiara Dante.

Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sede di via della Repubblica n. 11.

"La maggior diffusione possibile di questo tipo di conoscenze non può che essere un importante valore aggiunto per la collettività, in uno spirito di mutuo aiuto in caso di… guai", affermano dalla Croce Bianca di Ceva.