 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 marzo 2026, 12:51

Verzuolo: va in pensione Marilena Salvatico storica anima de “El Mercà d’la Vila”

Dal 14 marzo il negozio del borgo antico, aperto da oltre 70 anni sulla strada per il Castello, passerà a Enrico Franco

Marilena Salvatico per 15 anni ha gestito “El Mercà d'la Vila” nel borgo antico di Verzuolo

Marilena Salvatico per 15 anni ha gestito “El Mercà d'la Vila” nel borgo antico di Verzuolo

A Verzuolo, dopo quindici anni dietro al bancone, Marilena Salvatico va in pensione e cede l’attività dello storico negozio “El Mercà d’la Vila”, punto di riferimento del borgo antico da oltre settant’anni.

Situato sulla strada che conduce al Castello, a poca distanza dalle vestigia medievali di porta Capala, il negozio ha rappresentato molto più di un semplice esercizio commerciale, ma una vera e propria “bottega di una volta”, dove alla qualità dei prodotti si è sempre affiancato il valore delle relazioni.

Il “Mercà d’la Vila” è anche edicola e rivendita tabacchi, oltre che negozio di alimentari. Tra gli scaffali si possono trovare prodotti selezionati del territorio, acqua in vetro, salumi e formaggi di qualità, il pane del forno a legna e tutti quei servizi “sotto casa” che rendono preziosa la vita di un borgo. Quello che ha fatto la differenza è stata anche la cortesia di Marilena, il suo sorriso, la disponibilità all’ascolto e il tempo dedicato a scambiare quattro chiacchiere con le persone che passavano in bottega.

La riapertura con l’inaugurazione della nuova gestione di Enrico Franco è prevista per sabato 14 marzo nei locali rinnovati dove non mancheranno novità nel segno della continuità.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium