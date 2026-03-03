Verzuolo: va in pensione Marilena Salvatico storica anima de “El Mercà d’la Vila”

A Verzuolo, dopo quindici anni dietro al bancone, Marilena Salvatico va in pensione e cede l’attività dello storico negozio “El Mercà d’la Vila”, punto di riferimento del borgo antico da oltre settant’anni.

Situato sulla strada che conduce al Castello, a poca distanza dalle vestigia medievali di porta Capala, il negozio ha rappresentato molto più di un semplice esercizio commerciale, ma una vera e propria “bottega di una volta”, dove alla qualità dei prodotti si è sempre affiancato il valore delle relazioni.

Il “Mercà d’la Vila” è anche edicola e rivendita tabacchi, oltre che negozio di alimentari. Tra gli scaffali si possono trovare prodotti selezionati del territorio, acqua in vetro, salumi e formaggi di qualità, il pane del forno a legna e tutti quei servizi “sotto casa” che rendono preziosa la vita di un borgo. Quello che ha fatto la differenza è stata anche la cortesia di Marilena, il suo sorriso, la disponibilità all’ascolto e il tempo dedicato a scambiare quattro chiacchiere con le persone che passavano in bottega.

La riapertura con l’inaugurazione della nuova gestione di Enrico Franco è prevista per sabato 14 marzo nei locali rinnovati dove non mancheranno novità nel segno della continuità.