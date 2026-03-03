Zonta Saluzzo: rose gialle alle donne medico e film alla cittadinanza

Zonta Club Saluzzo, apre il suo calendario di appuntamenti del “Rose day” in occasione della Festa della donna.

Venerdì 6 marzo le socie consegneranno una rosa gialla ( simbolo del sodalizio) a tutte le donne medico dell’ospedale di Saluzzo, per l’impegno e la professionalità in ambito sanitario al servizio dell'utenza del territorio.

Come da alcuni anni, il club offrirà alla cittadinanza la proiezione di un film ad ingresso gratuito.

La pellicola scelta per il 2026 è “Il diritto di contare” (che narra la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, parabola di emancipazione femminile e pagina sconosciuta della Nasa) in calendario lunedì 9 marzo alle 20,30 presso la Multisala Italia di piazza Cavour.

Precederà l’evento la consegna di una rosa gialla ad una studentessa che si è distinta in modo particolare nel volontariato. “Rivela una gemma” è il titolo del riconoscimento promosso dall’Area di Zonta per segnalare l’altruismo e la sensibilità verso gli altri di una giovane donna.