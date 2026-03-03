 / Cronaca

Clavesana, incidente nella notte: auto si schianta in una rotonda sulla SP12, ferito estratto dalle lamiere

Lo schianto intorno alle 4.30 di stamattina sulla Fondovalle Tanaro. Nessun altro mezzo coinvolto. L'uomo in codice giallo all'ospedale di Mondovì

Immagine archivio

Incidente stradale questa notte intorno alle 4.30 sulla fondovalle Tanaro, la SP12: un’auto è finita contro una rotonda, lasciando il conducente incastrato tra le lamiere. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Dogliani e Mondovì, che hanno provveduto all’estrazione del ferito, affidato poi alle cure del 118 con un’autoambulanza

Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto, che non ha coinvolto altre vetture. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i fatti, mentre il ferito, un uomo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Mondovì. 

