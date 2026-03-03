Controlli nei locali pubblici: Carabinieri sanzionano i titolari di un night club ad Alba e di una sala da ballo a Guarene

Nei giorni 22 e 25 febbraio, ad Alba, i militari della Compagnia Carabinieri di Alba, coadiuvati dalle Stazioni dipendenti, hanno eseguito vari servizi coordinati tesi al contrasto di fenomeni quali il degrado urbano, l’immigrazione irregolare, la guida in stato di ebbrezza, nonché servizi di controllo dei locali pubblici.

Nella serata del 22 febbraio, è stato sanzionato un cittadino italiano di 55 anni, titolare di un noto night club di Alba, per omessa predisposizione dei presidi sanitari obbligatori e per omessa vigilanza del divieto di fumare. Nel complesso sono stati controllati 101 avventori di cui 22 a bordo di autovetture, i quali, dopo aver trascorso serata nei locali notturni albesi, venivano sottoposti ad esame alcolemico che dava esito negativo.

Nel pomeriggio del 25 febbraio, nel centro cittadino, i militari hanno deferito in stato di libertà un cittadino marocchino di 35 anni, senza fissa dimora, già gravato da precedenti di polizia, per violazione del divieto del Questore di frequentare per 12 mesi i giardini della H-Zone, nel comune di Alba.

Nel medesimo contesto operativo sono stati sanzionati amministrativamente un cittadino tunisino di 50 anni e un cittadino somalo di 36 anni, entrambi senza fissa dimora, per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, poiché trovati in possesso di bevande alcoliche all’interno dei giardini pubblici. Nei loro confronti è stato disposto l’ordine di allontanamento dall’area, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

Complessivamente, sono state controllate 25 persone. Elevate 2 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nella serata del 27 febbraio è stata invece controllata una nota sala da ballo di Guarene. Sanzionato la proprietaria per non aver esposto la tabella sintomatologica dell’alcol nel sangue e messo a disposizione degli avventori dispositivi monouso per la verifica dello stesso, accertando all’interno del locale la presenza di 25 avventori. Dopo l’ispezione alla sala da ballo sono stati controllati 20 automobilisti, uno dei quali risultava positivo all’esame alcolemico.