Cronaca | 03 marzo 2026, 16:27

Saluzzo, ignoti si introducono nella chiesa di San Giovanni. Scassinata la porta della sacrestia

Il fatto nella tarda mattinata di domenica 1° marzo. La Parrocchia sta verificando la consistenza del danno e quali siano gli oggetti sottratti

La chiesa di San Giovanni a Saluzzo, nei mesi scorsi oggetti di lavoro di restauro

La chiesa saluzzese di San Giovanni è stata oggetto di un probabile furto riscontrato nella tarda mattinata di domenica 1° marzo.

A renderlo noto la Diocesi.

La porta della sacrestia è stata scassinata. La Parrocchia Cattedrale, dalla quale dipende la chiesa, gli uffici di Curia e i Carabinieri di Saluzzo stanno verificando la consistenza del danno e quali siano gli oggetti sottratti.

L’impianto di videosorveglianza, già in parte installato, verrà ulteriormente potenziato nelle prossime settimane.

Il vescovo, monsignor Cristiano Bodo, avvisato dell’accaduto, ha chiesto alle forze dell’ordine, di poter rintracciare coloro che hanno verosimilmente manomesso arredi e trafugato alcuni oggetti dalla sacrestia, e ha chiesto agli uffici competenti di poter assicurare i beni ancora presenti nella chiesa perché vengano trasmessi alle future generazioni.  A breve il vescovo incontrerà il dottor Massimiliano Caldera, della Soprintendenza, e i Carabinieri per condividere l’esito delle indagini in corso.

